محسن يونس يناقش "فراش أبيض" في نادي القصة بالمنصورة.. اليوم

يحل الكاتب الكبير محسن يونس، ضيفا في نادي أدب مكتبة مصر العامة بالمنصورة، في أمسية ثقافية تعقد بالتعاون مع نادي القصة لمناقشة روايته فراش أبيض.

تفاصيل أمسية الكاتب محسن يونس

ففي السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، يحل الكاتب الروائي والقاص محسن يونس في ضيافة نادي أدب مكتبة المنصورة، في أمسية ثقافية لمناقشة روايته “فراش أبيض”.. فانتازيا نحت تمثال، وذلك بالتعاون مع نادي القصة بالمنصورة.

وكانت رواية “فراش أبيض”، للكاتب محسن يونس، قد صدرت العام الماضي 2023 عن دار المحرر للنشر، تدور أحداثها ــ بحسب الناشر ــ حول ما يدور فى حياتنا من معطى فى حياتنا والذي نحوله بأنفسنا إلى تمثال صلد، حيث تتجمد أي علاقة إيجابية بينك وبين هذا التمثال، حيث يكون الجمود الطلق بينك وبين التمثال

جسد الرواية هو البحث طوال المتن في إحدى البلاد القديمة لإقامة تمثال لمن كان يسكن قصر الحكم بعد وفاته، حيث تم منع أي نحات من البلد القديم لنحت هذا التمثال.

والكاتب محسن يونس، قاص وروائي، نشر أول أعماله الأدبية عام 1980، وكانت مجموعة قصصية بعنوان “الأمثال”، وفي العام 1989 صدرت له مجموعة ثانية بعنوان “الكلام هنا للمساكين” عن دار الغد للنشر، وفي العام 1992، صدر له عن الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة “الأمثال في الكلام تضئ”، وفي نفس العام صدر له عن الهيئة المصرية العامة للكتاب رواية “يوم للفرح”.

وتوالت إبداعات الكاتب محسن يونس، ففي 1998 صدرت روايته “حلواني عزيز الحلو”، عن هيئة قصور الثقافة أيضا، وعن الهيئة صدرت روايته “بيت الخلفة” عام 2004.

كما صدر للكاتب محسن يونس أيضا أعمال: خرائط التماسيح 2015 ــ حسن السماع وطيب المقام 2017 ــ منام الظل عن دار بتانة 2017 ــ منطق الزهر 2020 ــ فراش أبيض العام الماضي 2023 عن دار المحرر للنشر.

وللأطفال قدم الكاتب محسن يونس أعمال: من ديوان الحمقي، هذا من فعل السلطان، لغز الشعلة الراقصة، اختفاء الروبوت سمسم، القوة الداخلية، الأمنية المشروعة، رأس الدمية، أحلام ملونة، أحلام الكلب شمشمون وغيرها العديد.