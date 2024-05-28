مسؤول سابق بـ"مكافحة المنشطات": رمضان صبحى مهدد بالإيقاف 4 سنوات

كشف أسامة غنيم المدير التنفيذي السابق للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، تفاصيل إخطار المنظمة للاتحاد المصري لكرة القدم ونادي بيراميدز، بإيقاف رمضان صبحي لاعب الفريق السماوي بشكل مؤقت، لحين عقد جلسة استماع مع اللاعب فيما نسب إليه من قبل، بوجود تلاعب في إحدى عينات التحليل الخاصة بالمنشطات.

الشطب في انتظار رمضان صبحي

وقال أسامة غنيم خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي:" الأزمة منذ بدايتها تكمن في تسريب معلومة الخبر وإعلان رئيس اتحاد الكرة عن صاحب العينة، وكان هناك لغطا وحيرة سببتها التصريحات المتضاربة، وكان يجب أن تخطر المنظمة النادي مباشرة قبل اتحاد الكرة، خاصة وأنه لا يجب الإعلان عن اسم أو هوية اللاعب، من قبل اتحاد الكرة قبل المنظمة أو الفصل الرسمي في القرار".

وأشار المدير التنفيذي السابق للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: "المجتمع المصري ليس لديه الثقافة الكاملة وعدم الدراية بملف مكافحة المنشطات، ويجب أن يتم العمل على تثقيف اللاعبين أو الأجهزة الفنية، من خلال برامج توعوية أو من خلال الإستوديوهات التحليلية، خاصة وأن رئيس اتحاد الكرة وقع في خطأ كبير بالكشف عن اسم اللاعب وهو ما يعد تشهيرا، خاصة وأن الكشف عن اسم اللاعب يقلل من أسهمه في بورصة اللاعبين ومستقبله".

وأضاف: "لا يجب أن تؤخذ عينة جديدة من رمضان صحبي مكملة للعينة الأولى، العينة الجديدة تؤخذ كإجراء منفصل، وهذا قرار من المنظمة وليس من اللاعب بناء على طلبه، وتأخذ العينة الأخرى في وقت غير معلوم للاعب وناديه إذا كان اللاعب ما زال يمارس الرياضة، وإذا قرر وقتها رمضان صبحي اعتزال كرة القدم لا تطبق عليه العقوبة، ولكنه لا يستطيع العمل في الوسط الكروى إلا بمجرد انقضاء العقوبة، وإذا قرر العودة من الاعتزال مستقبلاً تؤخذ منه عينة جديدة قبل المشاركة بـ 6 أشهر".

وزاد خبير المنشطات:" عقوبة رمضان صبحي بالموقف الحالي، في حال ثبوت إدانته سيتم ايقافه 4 سنوات، وفي حال تكرار هذه الواقعة مجددًا يتم إيقافه 4 سنوات جديدة، وفي حال تكرار الواقعة للمرة الثالثة يتم شطب اللاعب نهائيًا، ومنعه من ممارسة أي وظيفة تتعلق بالرياضة”.