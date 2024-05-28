الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جيش الاحتلال يعلن الدفع بلواء بيسلماح التابع لسلاح المشاة إلى رفح الفلسطينية

جيش الاحتلال الإسرائيلى
جيش الاحتلال الإسرائيلى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن الدفع بلواء بيسلماح التابع لسلاح المشاة إلى رفح الفلسطينية ليرتفع عدد الألوية فيها إلى 6، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

جيش الاحتلال الإسرائيلى يطلق النار على الصحفيين فى محيط المستشفى الكويتى

وعلى صعيد آخر أفادت فضائية القاهرة الإخبارية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على الصحفيين في محيط المستشفى الكويتي بمدينة رفح الفلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.
 

جيش الاحتلال إسرائيل

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