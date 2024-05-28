الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رواق معهد الشيخ عمران الابتدائي بأسوان يحتفل بتكريم المتفوقين في حفظ القرآن الكريم

رواق معهد الشيخ عمران
رواق معهد الشيخ عمران الابتدائي

نظم فرع رواق معهد الشيخ عمران الابتدائي الأزهري بمدينة دراو التابعة لمحافظة أسوان، بالتعاون مع أولياء الأمور حفل بهيج لتكريم الدارسين المتفوقين في حفظ القرآن الكريم، وذلك تحفيزا وتشجيعا لهم، وسط فرحه أولياء الأمور بتكريم أبنائهم لحفظ كتاب الله. 

وحضر الحفل الدكتورأحمد رضوان مدير فروع الرواق الأزهري بأسوان، والشيخ أحمد حمزة مدير إدارة دراو التعليمية، والشيخ ممتاز محمد كمال الدين العضو العلمي لرواق التجويد والقراءات بإدارة الرواق، فضلًا عن وعبدالرحمن محمد عطيتو العضو الإداري لرواق العلوم الشرعية والعربية بإدارة الرواق، والشيخ شاذلي سليم موجه القرآن الكريم.

فعاليات حفل تكريم حفظة القرآن الكريم 

وشهد فعاليات الحفل تقديم العديد من الفقرات من سماع آيات القرآن الكريم والأناشيد الدينية وتم تسليم الدارسين شهادات التقدير والهدايا تقديرا لتفوقهم في حفظ القرآن الكريم، وظهر الحفل بأبهى صوره مع التنظيم الجيد لأعضاء إدارة الفرع وهم الشيخ صابر خير شيخ المعهد والمنسق العلمي بالفرع، وعلي صابر وسيدة عبدالوهاب المنسقان الإداريان بالفرع، والمحفظين والمحفظات بالفرع، وعدد كبير من الحاضرين.

وقدم الدارسون كل الشكر لمحفظيهم الذين يبذلون جهودا كثيرة ومساعدتهم على حفظ القرآن الكريم، 
وهم الشيخ إبراهيم كامل يزيد، والشيخ أحمد محمد قرني، والشيخ غريب فتحي عيد، والشيخ محمد احمد فؤاد، والشيخ ياسر سعد همام، و المحفظة ياسمين محمود احمد. 

وجاء  هذا الحفل تحت إشراف ورعاية من الدكتور سيد حسن حسين، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، يأتي التوسع في أنشطة الأروقة الأزهرية برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام علي الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتورهاني عودة، المدير العام للجامع الأزهر.

رواق معهد الشيخ عمران الابتدائي
رواق معهد الشيخ عمران الابتدائي
رواق معهد الشيخ عمران الابتدائي
رواق معهد الشيخ عمران الابتدائي
رواق معهد الشيخ عمران الابتدائي
رواق معهد الشيخ عمران الابتدائي
رواق معهد الشيخ عمران الابتدائي
رواق معهد الشيخ عمران الابتدائي
رواق معهد الشيخ عمران الابتدائي
رواق معهد الشيخ عمران الابتدائي
حفل حفظة القرآن الكريم فرع معهد الشيخ عمران الابتدائي الأزهري القرآن الكريم أسوان

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