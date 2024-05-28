الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر وقطر تنتظران موافقة "حماس" لبدء جولة جديدة من مفاوضات الهدنة

غزة
غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مصادر صرحت بأن مصر وقطر تنتظران موافقه حركة حماس على بدء جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين.

استئناف المفاوضات خلال أيام 

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، إن مفاوضات تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس سيجري استئنافها خلال أيام بناءً على مقترح جديد قدمته إسرائيل.

وأعلن مسئول إسرائيلي عن أن لدى الحكومة نية لاستئناف المحادثات؛ بهدف التوصل إلى اتفاق للإفراج عن المحتجزين في غزة في الأيام المقبلة، وذلك بعد اجتماع مع وسطاء في باريس.

وأشارت فضائية "القاهرة الإخبارية" إلى أن مصر تواصل جهودها لإعادة تنشيط مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

ولفتت إلى أن القاهرة تمارس جميع أنواع الضغوط على إسرائيل لإدخال مواد الإغاثة والوقود بصورة عاجلة، وتحذّر من كارثة إنسانية في ظل استمرار استهداف المنظومة الصحية والمستشفيات والمخابز ومخازن المساعدات والمناطق الآمنة بالقطاع.

مصر قطر حماس مفاوضات تبادل الاسري والمحتجزين

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