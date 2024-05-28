الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الصحة يبحث مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز التعاون في اللقاحات والأمصال

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع السيد فريديريك فاليتو الوزير المنتدب المسؤول عن الصحة والوقاية في فرنسا، والوفد المرافق له، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ 77 لمنظمة الصحة العالمية في مدينة «چنيڤ» السويسرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تطرق إلى بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا، فيما يتعلق بالتدريب والبحوث، وعلاج الأمراض غير السارية والسارية، ومجالات الصحة العامة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن وزير الصحة والسكان، ناقش خلال الاجتماع تعزيز التعاون بين مصر والجانب الفرنسي ممثلا في شركة «سانوفي» لدعم سلسلة الإمداد، فيما يخص اللقاحات والأمصال.

وأضاف «عبدالغفار» إن محاور الاجتماع تضمنت تبادل الآراء ومناقشة المقترحات حول تعزيز أوجه التعاون فيما يخص القضية الفلسطينية، وتقديم مختلف أشكال الدعم الصحي للشعب الفلسطيني الشقيق، في ظل الظروف غير الإنسانية التي يمر بها أهالي قطاع غزة.

وقال «عبدالغفار» إن الدكتور خالد عبدالغفار، اختتم اللقاء بدعوة السيد فريديريك فاليتو الوزير المنتدب المسؤول عن الصحة والوقاية في فرنسا، لحضور فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المقرر عقده في شهر أكتوبر 2024، تحت رعاية وبتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ضم الوفد الفرنسي، السيد جيروم بونافونت، السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، والسيدة آن كلير أمبرو، سفيرة الصحة العامة العالمية، والسيد مزالي، المستشار الدبلوماسي للوزير، والسيد سان دوني، رئيس الشؤون الدولية، بوزارة الصحة، والسيدة ليون، بقسم الشؤون الدولية.

وزير الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان سانوفي القضية الفلسطينية فريديريك فاليتو الدعم الصحي

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