الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باستثمارات 40 مليون دولار.. مشروع تركى جديد فى قطاع الملابس باقتصادية قناة السويس

وليد جمال الدين،
وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأوميت إروغلو، رئيس شركة إروغلو إيجيبت، عقد الانتفاع بالأرض لمساحة 65 ألف متر مربع لمصنع "إروغلو إيجيبت للملابس الجاهزة"، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس.

بحضور مورات سويلو مدير عام الشركة، ومحمد فيدينلي، مدير المصنع، وذلك التوقيع في إطار تعزيز التعاون مع الاستثمارات التركية في القطاعات الصناعية المستهدفة، خاصة مجال المنسوجات والملابس الجاهزة.

تفاصيل المشروع

وقال وليد جمال الدين إن هذا التوقيع هو السادس من نوعه من بين 15 مشروعًا جارٍ دراستها لتنفيذها بمنطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة التي عملت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تطويرها وتجهيزها لاستقبال مختلف الأنشطة الصناعية لا سيما صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات؛ حيث تخطط اقتصادية قناة السويس لجعلها مركزًا إقليميًّا لهذه الصناعة.

ولفت "جمال الدين"، إلى المضي قدمًا في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية "خلق الفرصة" في مرحلتها الحالية مرحلة (التمكين 2020-2025)، من خلال سعي المنطقة الاقتصادية لجذب استثمارات مختلفة في القطاعات المستهدفة الصناعية والخدمية سواء في المناطق الصناعية الأربع أو المواني البحرية الستة؛ حيث نجحت خلال العام المالي الحالي فقط 2023 - 2024 وحتى نهاية مارس 2024، في جذب 144 مشروعًا مختلفًا ما بين الشركات الحاصلة على موافقات نهائية أو مبدئية باستثمارات إجمالية قدرها 3.226 مليارات دولار.

من جهته؛ أعرب أوميت إروغلو عن سعادته بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للميزات التنافسية التي تتوافر بها، حيث التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ، الذي يحقق قرب مناطق الإنتاج من منافذ الاستيراد والتصدير، فضلًا عن الموقع الاستراتيجي الذي يتيح النفاذية الكاملة للأسواق العالمية، ويعزز من مبيعات الشركة لعملائها حول العالم.

وأشار إلى أن إجمالي استثمارات مصنع إروغلو إيجيبت للملابس الجاهزة المزمع إقامته تصل إلى 40 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتيح حال التشغيل الكامل له أكثر من 3 آلاف فرصة عمل، لافتًا إلى أن اختيار شركته لمنطقة القنطرة غرب الصناعية جاء نتيجة توافر العمالة المدربة الماهرة بالقرب منها.

وتجدر الإشارة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كانت قد وقعت في أبريل الماضي عقدًا لمشروع مصنع لملابس الجينز بمنطقة القنطرة غرب الصناعية مع مجموعة جلوبال هولدينج إيه إس التركية، الذي يستهدف إنتاج 7.2 مليون قطعة جينز، أعلنت الشركة تخصيص 70% منها للخارج، ونسبة 30% لتلبية طلبات السوق المحلية.

قناة السويس اقتصادية قناة السويس وليد جمال الدين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصنع لملابس الجينز

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