الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قوات إسرائيلية ترافقها جرافات تقتحم منطقة الديوك فى أريحا لهدم منازل ومنشآت فلسطينية

قوات إسرائيلية
قوات إسرائيلية

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن قوات إسرائيلية ترافقها جرافات تقتحم منطقة الديوك في مدينة أريحا لهدم منازل ومنشآت فلسطينية.

ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 36050 شهيدًا

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36050 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 81026 شخصًا آخر، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

قطاع غزة منطقة الديوك مدينة أريحا أريحا

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