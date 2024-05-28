الليلة.. زد والداخلية يبحثان عن تذكرة ثمن نهائي كأس مصر

يلتقى فريق زد مع نظيره الداخلية، في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد السلام، في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر(نسخة 2023/2024).

عبدالعاطي يطالب لاعبي زد بتذكرة التأهل

طالب مجدي عبدالعاطي المدير الفني، لاعبي زد، بخطف تذكرة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر الليلة، محذرا الفريق من الاستهانة أو الاستهار بفريق الداخلية، بسبب وضعه السيئ بجدول دوري نايل.

كما طالب لاعبيه، بضرورة مواصلة الانتصارات والنتائج الجيدة، وتوجيه إنذار شديد اللهجة للمنافسين، بأن الفريق سينافس بكل قوة على المسابقة هذا الموسم، بعد وضع زد المستقر بجدول دوري نايل.

الداخلية يحاول استغلال الانتفاضة

بينما يحاول فريق الداخلية، بقيادة مديره الفني عيد مرازيق، استغلال انتفاضة لاعبيه والروح المعنوية المرتفعة لهم، عقب الفوز على المقاولون العرب في الجولة الماضية بدوري نايل، بنتيجة 3/0، وتحسين موقف الفريق نسبيا بالدوري، الذي أصبح قريبا للغاية من العودة مجددا إلى دوري القسم الثاني الموسم المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة زد والداخلية بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

تنقل مباراة زد والداخلية، في ختام منافسات دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024)، في تمام الثامنة مساء اليوم، عبر إحدى شبكة قنوات أون تايم سبورت على الهواء مباشرة.

حكام مباراة زد والداخلية بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

يقود مباراة زد والداخلية، في ختام اليوم الأولى بدور الـ32 من بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024)، محمد عبدالعليم حكما للساحة، ويعاونه ماجد المليجي حكم مساعد أول، وحاتم علام حكم مساعد ثان، وأحمد جمال شاهين حكما رابعا.

حكام مباراة زد والداخلية بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

الوقت الإضافي وضربات الجزاء يحددن المتأهل

تنص لائحة مسابقة كأس مصر (نسخة موسم 2023/2024)، على أنه في حالة إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل سواء كان سلبيا أو إيجابيا، يتم اللجوء إلى شوطي إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة، وفي حالة استمرار التعادل، يتم التوجه إلى ضربات الجزاء لحسم الفريق المتأهل للدور التالي.

بدون (VAR)

تقام منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024) بدون تقنية الفيديو (VAR).