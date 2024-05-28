جهاز العبور يواجه البناء المخالف بالإزالة الفورية (صور )

أعلن المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة العبور ، أنه جرى شن عدة حملات على (مدار الأسبوع) للمرور بشوارع المدينة وإزالة المباني المخالفة وفقا للاشتراطات البناء الحديث، تنفيذا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد، وعدم السماح لأي مخالف بالتعدي على القانون وتنفيذ كافة الإجراءات ضد المخالفات والمخالفين.

وقال رشاد، إن الحصاد الأسبوعي للحملات الانضباطية التي تم تشكيلها تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بالجهاز ولجنة الإزالات والغلق والسحب بمعاونة شرطة التعمير، ومن خلال المرور بالحي الأول، ضبط قطعة رقم 29 محلية 6 بالشروع في عمل زيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح، وعلى الفور تم إيقاف الأعمال واتخاذ اللازم، إضافة إلى إيقاف الأعمال بالقطعة رقم 14 حظر 19017 التي تقوم بعمل وحدة سكينة دوبلكس الواقعة بالحي الرابع.

أضاف رئيس جهاز العبور، أن الحملة قامت بإيقاف بناء غرف السطح بالقطعة رقم7 بلوك16076 وكذلك رصد مخالفة بالقطعة رقم25 بلوك16012 والشروع في صب سقف غرف السطح بالحي الخامس، بالإضافة إلى ذلك تم تنفيذ أعمال الفورية لمباني المخالفة بالقطعة رقم 1 بلوك 15060 والقطعة رقم 8 بلوك 15057 والقطعة رقم 18 و32 بمنطقة الجولف بالحي السابع، وكذلك تم إيقاف البناء بالقطع التي تحمل أرقام 32-41-62 بمشروع بيت الوطن بلوك 15112، والقطع التى تحمل أرقام 18_16 بلوك 15038 واثناء المرور بالحي السابع تم رصد بدروم مخالف بالقطعة رقم 6 بلوك 15060 واستغلاله مخزن أقمشة.

استكمل أنه تم إزالة فورية لمبان مخالفة زيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة رقم8 حظر 18006 والقطعة 15 حظر 18067 وكما تم تنفيذ أعمال الإزالة والقطعة 8 حظر 18074، وكذلك تم تنفيذ أعمال الإزالة بالقطعة 18074 بالحي التاسع

كما تابع رئيس الجهاز أن الحملة قامت بتنفيذ قرار إزالة وغلق بالقطعة رقم 5040 بمزارع عرابي وأثناء مرور الحملة بالمنطقة الصناعية الأولى الامتداد الشمالي تم القبض على سيارة نقل تلقي مخلفات بجوار محطة 7.

أكد رشاد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ علي الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز، مؤكدا أن لا تهاون مع المخالفين، والإزالة الفورية هي الحل الوحيد لأي مخالفة بناء، حتى تتوقف ظاهرة البناء المخالف، وفرض هيبة الدولة واحترام القانون، مع استمرار الحملات اليومية لمنع حدوث أي مخالفات.

حملات مكثفة لرفع الإشغالات والظواهر السلبية من شوارع المدينة

شدد رئيس الجهاز على تكثيف الحملات اليومية والإزالة الفورية لكل الإشغالات التي يتم رصدها بشوارع المدينة والتي تعطل حركة المرور سير الحركة.

أفاد بأنه تم تشكيل عدة حملات متفرقة على مدار اليوم لرفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين واستغلال المحالّ التجارية للأرصفة والممرات واستهدفت الحملات الحي السابع_المنطقة الصناعية ب & ج_الحي الأول_حي الشباب_الطرق الرئيسة للمدينة وتحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بالجهاز بمعاونة شرطة المرافق.

أشار إلى أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضاري للمدينة، مطالبا الإدارات التنفيذية بضرورة تكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين منعا لعودة الإشغالات.