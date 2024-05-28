تعاون مثمر ونمو متسارع.. حجم الشراكات الاقتصادية بين مصر والصين خلال الـ10 سنوات الأخيرة

شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين خلال الـ10 سنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نموًا هائلًا وتنوعًا ملحوظًا، مدفوعة برؤية مشتركة للتنمية والتعاون، وتعزيزًا لروابط الصداقة التاريخية بين البلدين.

التعاون التجاري

ازداد حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكلٍ كبير، حيث وصل إلى 14.5 مليار دولار أمريكي في عام 2020، مقارنة بـ7.6 مليار دولار أمريكي في عام 2013.

والصين من أهم شركاء مصر التجاريين، حيث تحتل المرتبة الثالثة بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وتتنوع الصادرات المصرية إلى الصين لتشمل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والمنتجات المعدنية والمنسوجات والمنتجات الغذائية.

بينما تشمل الواردات المصرية من الصين الآلات والمعدات الإلكترونية وأجهزة الاتصالات والمنتجات الكيميائية ومواد البناء والسيارات.

الاستثمارات

شهدت الاستثمارات الصينية في مصر نموًا ملحوظًا خلال الـ10 سنوات الأخيرة، حيث بلغت 563.4 مليون دولار أمريكي في العام المالي 2021/2022، مقارنة بـ103 ملايين دولار أمريكي في عام 2013.

وتركز الاستثمارات الصينية في مصر على مجالات متنوعة، تشمل:

البنية التحتية: مثل مشاريع الطرق والسكك الحديدية والموانئ.

الطاقة: مثل مشاريع محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

المنطقة الاقتصادية الخاصة: مثل قناة السويس ومنطقة قناة السويس الاقتصادية.

الصناعة: مثل مشاريع تصنيع الإلكترونيات والسيارات والمنسوجات.

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مبادرة الحزام والطريق

تلعب مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقتها الصين عام 2013، دورًا مهمًا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والصين.

وتسهم المشاريع التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة في تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.

من أبرز مشاريع مبادرة الحزام والطريق في مصر:

مشروع ميناء الغردقة: وهو أحد أكبر الموانئ على البحر الأحمر، ويهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي.

مشروع مدينة العلمين الجديدة: وهى مدينة ذكية تقام على مساحة 49 ألف فدان، وتضم مرافق سكنية وتجارية وصناعية.

وبالإضافة إلى التعاون التجاري والاستثماري، تشهد العلاقات بين مصر والصين تعاونًا مثمرًا في مجالات أخرى، مثل:

التكنولوجيا: تسهم الشركات الصينية في تطوير البنية التحتية الرقمية في مصر، ونقل المعرفة والخبرات في مجال التكنولوجيا.

الزراعة: تقدم الصين المساعدة الفنية لمصر في مجال تطوير تقنيات الري، وتحسين الإنتاجية الزراعية.

الثقافة والسياحة: يتم تبادل البرامج الثقافية بين البلدين، وتشجيع السياحة المتبادلة.