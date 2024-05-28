الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لـهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 810 شاحنة و90 سيارة.

 حركة الواردات والصادرات

وشملت حركة الواردات 1000 طن بضائع، 263 شاحنة و65 سيارة ،فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 547 شاحنة و25 سيارة. 

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ميناء دمياط يتعامل مع 9 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

 تداول 3200 طن بضائع و425 شاحنة بميناء نويبع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين الرياض  وامل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وغادرت ثلاث سفن بوسيدون اكسبريس، الحرية1 وسيناء  ، كما تم تداول 3200 طن بضائع و425 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، آور وآيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2845 راكب بموانيها. 

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جدير بالذكر ان وزير النقل الفريق كامل الوزير، كان قد زار مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء والذي تم الانتهاء منه بإضافة إمتداد للحاجز بطول 1420م الشهر الماضى  ،  وكذلك تم تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها حوالى 600 م وبعمق 17 م وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالي 270 ألف م2، بالإضافة الى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م.

 وبعدها توجه الوزير لموقع مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2" والتي ستصل أطوال الأرصفة بها إلى حوالى 3400 م وبعمق 18 م، ما يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة هذا وستضم المحطة ساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2.

هيئة موانئ البحر الأحمر عدد السفن ميناء سفاجا اليوم حركة الصادرات ثلاث سفن الميناء

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