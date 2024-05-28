الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الدواء": ورشة عمل عن البناء الفعال لقدرات الصيادلة في القطاع العام

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل حول البناء الفعال لقدرات الصيادلة الحكوميين. 

وتهدف ورشة العمل إلى التعريف بكيفية الإبلاغ عن الآثار العكسية في أنظمة اليقظة وتعريف للـ "CRM"، وأيضًا التركيز على استراتيجيات الإدارة لبعض فئات الأدوية مثل مضادات الضغط وعوامل خفض الدهون والأدوية المضادة للسكري.
وقالت هيئة الدواء المصرية، إنه من المقرر بدء انعقاد ورشة العمل يوم الخميس  30 مايو الجاري لمدة يوم واحد بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية، مشيرة إلى أن ورشة العمل مقدمة للصيادلة الحكوميين، وتبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساءً.

نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات

وكانت هيئة الدواء المصرية، قد شاركت في الدورة الثانية من البرنامج التدريبي الذي جاء تحت عنوان "نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات المختلفة" حول تصنيع اللقاحات وقواعد التصنيع الجيد، الذي انعقد بفرنسا، خلال الفترة من 12 إلى 24 مايو الجاري.

وقدمت الدكتورة هبة الله إبراهيم، المدير العام للإدارة العامة للمستحضرات الحيوية، محاضرة في البرنامج التدريبي، وذلك لتسهيل مهمة المتدربين في الربط بين المواد الأكاديمية الملقاة من خلال المدربين الأجانب للمعايير الدولية وما يتم تطبيقه في مصر، كذلك النقاش حول الإجراءات الرقابية الخاصة باللقاحات في مصر.

 مناقشة تحديات سلاسل الإمداد وتصميم المصانع لإنتاج اللقاحات

وتم خلال البرنامج التدريبي، مناقشة عملية تصنيع اللقاحات، ونقل تكنولوجيا التصنيع، وقواعد التصنيع الجيد، وكذلك تحديات سلاسل الإمداد، وتصميم المصانع لإنتاج اللقاحات.

كما قدمت الدكتورة رانيا الحصرى، مدير وحدة الاستشارات الفنية بالإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، محاضرة الخاصة بنقل التكنولوجيا وكيفية تطبيقها من المنظور التنظيمي وكيفية تطبيقه فى حالة تصنيع اللقاحات.

كما تضمن التدريب محاضرة عن ممارسة اليقظة الدوائية في مصر والقواعد المنظمة لمأمونية المستحضرات الحيوية، ألقاها الدكتور محمد سيد مدير وحدة مأمونية المستحضرات الحيوية بالإدارة العامة لليقظة الدوائية، يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء على تشجيع نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات محليًا وتبادل الخبرات في مجال تصنيع وتسجيل اللقاحات.

الدواء ورشه عمل قدرات الصيادلة القطاع العام تبادل الخبرات

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