غدًا.. "صحة مطروح" تطلق قافلة طبية مجانية بمنطقة المثانى غرب مطروح

تنظم مديرية الصحة بمطروح، قافلة طبية مجانية بمنطقة المثانى غرب مطروح التابعة للإدارة الصحية بالنجيلة يومي الأربعاء والخميس 29 و30 مايو الجاري، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الخدمات الصحية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجا.

دعم وخدمة المواطنين

واكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، ان جهود الدولة واضحة في اطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كافة قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية، مشيرا إلى العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحي على وجه الخصوص من أجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام.

التخصصات الطبية

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أنه تم اعداد وتجهيز كل ما يخص اعمال القافلة لخدمة أهالينا بمنطقة المثاني بمركز النجيلة غرب مطروح والقرى والتجمعات المجاورة لهما مشيرا إلى أن القافلة يجرى تنفيذها تحت اشراف الدكتور حجازي احمد منسق القوافل العلاجية بالمديرية وتضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - وأمراض النساء والتوليد- التثقيف الصحى) بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والاشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، وعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

ندوات التوعية والتثقيف

وأشار وكيل صحة مطروح إلى ان هذه القوافل الطبية العلاجية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح وتنفيذًا لرؤية القيادة السياسية وفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان موضحا ان ندوات التوعية والتثقيف تتضمن نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمستوى الخدمة الطبية وبذل اقصى الجهود لتوفير الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية لجميع المواطنين وبصفة مستدامة