الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يوفر 203 آلاف طن بترول سنويًا.. افتتاح مشروع عملاق بقطاع الكهرباء اليوم

محطة طاقة الرياح
محطة طاقة الرياح

يشهد اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقه المتجددة، افتتاح مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس قدرة 252 ميجاوات، تحت رعايه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور فرانك هارتمان، سفير ألمانيا، وكريستين بيرجر، رئيس بعثه الاتحاد الأوروبي بمصر، وإريك شوفالييه، سفير فرنسا، والدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

تفاصيل المشروع

يتضمن المشروع 70 توربينة قدرة التوربينة الواحدة حوالى 3.6 ميجاوات، ويتضمن محطة محولات جهد 220/33/33 ك. ف، وتبلغ الطاقة المتوقع إنتاجها سنويًا 1200 ج. و. س.، ويبلغ إجمالي الوفر من الوقود حوالي 203 آلاف طن بترول مكافئ سنويًا، كما يبلغ إجمالي الحد من انبعاثات CO2 حوالي  469 ألف طن سنويًا.

ويمول المشروع من خلال الشركاء الأوروبيين للتنمية (بنك التعمير الألمانيKfW، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، بنك الاستثمار الأوربي EIB، الاتحاد الأوروبيEU)، وذلك طبقًا لاتفاق المظلة الموقع في 23/11/2016 بين مصر، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والشركاء الأوروبيين.

جدير بالذكر أنه قد تم البدء في تنفيذ المشروع بنهاية عام 2020، وإطلاق التيار في أكتوبر 2023، وانتهاء اختبارات التشغيل وبدء التشغيل التجاري بتاريخ 31/12/2023.

وتأتى مثل هذه المشروعات تأكيدًا لاستراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030.

ووفق البيان الصادر من وزارة الكهرباء، يأتي الافتتاح في اطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة وجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في نشر استخدامات الطاقة المتجددة من رياح وشمس وخفض إنبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات.

الدكتور محمد شاكر محطة طاقة الرياح الطاقة المتجددة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الكهرباء

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