كيف تكتشف الإصابة بسرطان الرئة؟.. "الصحة" تعلن الأعراض كاملة

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الأعراض التى تدل على الإصابة بسرطان الرئة، وذلك فى تقرير لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأعلنت الوزارة أن الأعراض التى تدل على الإصابة بسرطان الرئة تشمل؛ ضيق التنفس، ألم بالعظام، فقدان ملحوظ بالوزن، الكحة وقد تكون مصحوبة بدم.

وشددت على أهمية الكشف المبكر عن المرض، والالتزام بالمتابعة الدورية، من خلال مراكز الفحص التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية التى تتضمن الكشف عن أورام (الرئة- القولون- عنق الرحم- البروستاتا).

أفادت بأنه يمكن معرفة المؤشرات الأولية للمرض من خلال استبيان يتم ملؤه عند التوجه لأقرب وحدة صحية، أو عن طريق الاتصال على الرقم 15335 لملء الاستبيان من خلال مكالمة تليفونية مع الفريق الطبي الخاص بالمبادرة.

مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) لـ3 ملايين و61 ألفا و637 شخصًا بالمجان، تحت شعار "100 مليون صحة".

يأتي ذلك ضمن المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة، واللتان شملتا 18 محافظة، مستهدفة المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن الأورام في المراحل المبكرة، ما يسهم في تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، وتقليل العبء المادي الذي يسببه تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة، بإلإضافة إلى خدمة المساعدة في الإقلاع عن التدخين.

وأوضحت أن الحصول على خدمات المبادرة يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملء استبيان يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.