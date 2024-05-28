اليوم... مجلس الامن يعقد اجتماعًا طارئًا لبحث الغارة الإسرائيلية على مخيم النازحين برفح

يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعًا طارئًا، اليوم، لبحث الأوضاع في رفح إثر غارة إسرائيلية أوقعت قتلى في مخيم للنازحين الفلسطينيين في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، وفقا لنشرة الصباحية لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

محرقة الخيام في رفح

يُذكر أن 40 مواطنا استُشهدوا وأصيب العشرات، أمس الأحد وحتى فجر الاثنين، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عرفت إعلاميا بـ " محرقة الخيام"، بعد قصف خيام النازحين شمال غرب رفح، جنوب قطاع غزة.