الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شعبة الألبان: تراجع الأسعار 40%.. وتوقعات بمزيد من الانخفاض قريبا

الألبان
الألبان

قال سعيد بدر رئيس شعبة الللبان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الألبان في مصر شهدت تراجعًا كبيرًا بنسبة تصل إلى 40%، بفعل انخفاض أسعار الأعلاف التي تشكل جزءًا كبيرًا من تكاليف إنتاج الألبان.

أوضح بدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن انخفاض تكاليف الاستيراد نتيجة لتحسن قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية ساعد في خفض تكلفة الأعلاف المستوردة، فضلا تحسن العلاقات التجارية الدولية وتوافر خطوط إمداد مستقرة لعبا دورًا هامًا في هذا التحسن.

أوضح أن انخفاض تكاليف الأعلاف يمنح المربين والمزارعين هامش ربح أفضل، ما يمكنهم من تحسين ظروف تربية المواشي والاستثمار في تقنيات إنتاج أفضل،  يؤدي هذا بدوره إلى تحسين جودة الألبان وزيادة الإنتاجية، وتراجع أسعار الألبان قد يشجع على زيادة الاستهلاك المحلي، مما يدعم نمو القطاع الزراعي والاقتصادي بشكل عام انخفاض الأسعار قد يدفع أيضًا إلى تحسين تنافسية المنتجات المحلية أمام المستوردات.

استقرار الأسعار

يتوقع بدر استقرار أسعار الألبان على المدى القصير إذا استمرت أسعار الأعلاف في الانخفاض أو البقاء عند مستويات منخفضة دعم الحكومة للقطاع الزراعي يمكن أن يسهم في الحفاظ على هذا الاستقرار، مشيرًا إلى أن عقب قرار تحرير سعر الصرف كان له مردود إيجابي في انخفاض عدد كبير من السلع خاصة التي كانت تعتمد على الاستيراد بشكل كبير.

أضاف أن أسعار الألبان المجففة شهدت تراجعا يصل إلى 50% مقارنة بالأسعار قبل قرار التسعير العادل للجنيه، إضافة إلى تراجع أسعار “الجنب” بكل أنواعها بنسبة تصل إلى 10% مع تراجع القوة الشرائية أيضًا، مشيرًا إلى أن الزيوت أيضا شهدت تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية وصل إلى 50%.

اختتم رئيس شعبة الألبان بأن تطوير تقنيات الإنتاج وتشجيع البحث والتطوير في مجال تقنيات إنتاج الألبان والأعلاف يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات.

سعيد بدر رئيس شعبة الللبان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية للمستهلكين أسعار الألبان مستويات منخفضة

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