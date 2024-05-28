"أبلكيشن" ووكلاء وشباك.. طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصرعن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات من خلال عدد من الطرق المختلفة، في إطار سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة النقل في مختلف قطاعاتها، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر.

ووفق بيان عن الهيئة، فإن تذاكر السفر على جميع القطارات متاحة من خلال عدة طرق هي:

1- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات.

2- الحجز الإلكتروني (أونلاين) من خلال موقع الحجزhttps://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home ، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للأندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf ، والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902.

3- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية.

4- منظومة الدفع الفوري لحجز تذاكر السفر بالقطارات من خلال وكلاء البيع التابعين لشركتى (فوري – خالص) المنتشرين على مستوى الجمهورية بعدد 820 ألف نقطة بيع، وذلك لكل قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة (التهوية الديناميكية - المكيفة) بالوجهين القبلى والبحرى بالإضافة إلى عدد 4 قطارات VIP بالوجه البحرى أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية.

أكدت الهيئة إمكانية حجز التذاكر قبل السفر بـ14 يوما، كما تتيح الهيئة الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card ) من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني (ال POS ) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وناشدت الهيئة الركاب بضرورة وجود التذكرة مع الراكب قبل استقلال القطار من كل المحطات حتى لو كانت المحطة لا يوجد بها شباك تذاكر، وكذلك الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول لعدم تعرضه للغرامة المقررة.

أكدت الهيئة أنها لا تدخر جهدا لتقديم أفضل خدمة مميزة لجمهور الركاب في ظل النقلة النوعية الكبيرة في مستوي الخدمة المقدمة التي يشهدها هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا.

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