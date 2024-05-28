مصر والصين.. عقد من تعزيز التعاون والدخول في شراكات استراتيجية

تشهد العلاقات المصرية الصينية على مدار العقود الماضية نموًا وتطورًا ملحوظًا على كل المستويات، السياسية والاقتصادية والثقافية، ليصبح نموذجًا فريدًا للتعاون البناء والشراكة الاستراتيجية المثمرة.

وخلال السنوات العشر الأخيرة شهدت هذه العلاقات نقلة نوعية استثنائية، عززتها الزيارات المتبادلة على مستوى القيادتين، والاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات، وازدياد حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

أبرز محطات العلاقات المصرية الصينية خلال 10 سنوات

عام 2014

زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين: قام الرئيس السيسي بأول زيارة رسمية له إلى الصين في نوفمبر 2014، حيث التقى الرئيس الصيني شي جين بينج.

وشهدت الزيارة توقيع 25 اتفاقية ثنائية في مجالات مختلفة، شملت التجارة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة والسياحة، كما تم خلال الزيارة إعلان "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين البلدين، التي تمثل أعلى مستوى من العلاقات الدبلوماسية.

عام 2015

انضمام مصر إلى مبادرة "الحزام والطريق" الصينية: انضمت مصر رسميًا إلى مبادرة "الحزام والطريق" الصينية في مارس 2015، وهى مبادرة ضخمة تهدف إلى إنشاء شبكة من البنية التحتية تربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وتعد مصر بوابة رئيسية للمبادرة في إفريقيا، حيث تنفذ العديد من المشروعات المهمة في إطارها، مثل تطوير قناة السويس وإنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية.

عام 2016

تأسيس منتدى التعاون الإفريقي الصينى: شاركت مصر بشكل فاعل في تأسيس منتدى التعاون الإفريقي الصيني في عام 2016، الذي يعد منصة مهمة لتعزيز التعاون بين الصين والدول الأفريقية في مختلف المجالات.

وتساهم مصر بنشاط في مختلف مبادرات المنتدى، وتعمل على تعزيز التعاون جنوب-جنوب.

عام 2018

قمة منتدى "بريكس" في جنوب إفريقيا: حضر الرئيس السيسي قمة منتدى "بريكس" في جنوب إفريقيا عام 2018، حيث التقى قادة الدول الخمسة الأعضاء في المنتدى (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا).

وتعد مشاركة مصر في هذا المنتدى خطوة مهمة لتعزيز علاقاتها مع الدول الناشئة، وتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف.

عام 2019

إعلان "عام التبادل الثقافي بين مصر والصين": تم إعلان عام 2019 "عام التبادل الثقافي بين مصر والصين"، وذلك بهدف تعزيز التبادل الثقافي والفني بين البلدين.

وشهد العام تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية المشتركة، مثل المعارض الفنية والعروض الموسيقية والمهرجانات السينمائية.

عام 2020

التعاون المشترك في مكافحة جائحة COVID 19: تعاونت مصر والصين بشكل وثيق في مكافحة جائحة COVID 19، حيث تبادلتا المساعدات الطبية والخبرات.

وقدمت الصين لمصر كميات كبيرة من اللقاحات والأدوية والمعدات الطبية، وساهمت في إنشاء مستشفيات ميدانية.

عام 2021

مشاركة مصر في فعاليات دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية فى بكين: شاركت مصر في فعاليات دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية التي أقيمت في بكين عام 2021، حيث أرسلت وفدًا رياضيًا للمنافسة في مختلف الألعاب.

وتعد هذه المشاركة رمزًا لعمق العلاقات بين البلدين، ودعم مصر للصين في استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي.

عام 2022

زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر: قام الرئيس الصيني شي جين بينج بزيارة رسمية إلى مصر في يناير 2022، حيث التقى الرئيس السيسي.

وشهدت الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات مختلفة، شملت التجارة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة والسياحة. كما تم خلال الزيارة التأكيد على أهمية "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين البلدين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

التعاون المصرى الصينى فى عام 2023: ثمار الشراكة الاستراتيجية

شهد عام 2023 تعاونًا مثمرًا بين مصر والصين على مختلف الأصعدة، وتعززت العلاقات الثنائية بشكل ملحوظ، تجسيدًا لمخرجات "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التي أُبرمت بين البلدين عام 2014. وتضمنت أبرز مجالات التعاون في عام 2023 ما يلي:

1. التبادل التجاري: وصل حجم التبادل التجاري بين مصر والصين إلى 15.7 مليار دولار في عام 2023، مسجلًا زيادةً ملحوظة عن العام السابق. وسجلت الصادرات المصرية إلى الصين 881 مليون دولار، بينما وصل حجم الاستثمارات الصينية في مصر إلى 8 مليارات دولار من خلال أكثر من 5000 شركة.

2. الاستثمارات: شهد عام 2023 توقيع العديد من الاتفاقيات الاستثمارية بين مصر والصين، شملت مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما شهد العام تدشين عدد من المشروعات الصينية الكبرى في مصر، مثل مصنع "دوكو" لإنتاج الأجهزة الإلكترونية، ومشروع "طاقة الرياح" في جبل الطور.

3. التعاون التكنولوجى: واصلت مصر والصين تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا، حيث تم توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات في هذا المجال. كما تم إطلاق مبادرة "طريق الحرير الرقمي" بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون في مجال التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.

4. التعاون الثقافي: شهد عام 2023 فعاليات ثقافية مشتركة بين مصر والصين، شملت معارض فنية وعروض موسيقية ومهرجانات سينمائية، كما تم تنظيم العديد من الفعاليات الهادفة إلى تعزيز التبادل الثقافي بين الشعبين، مثل "أسبوع الثقافة المصرية في الصين" و"أسبوع الثقافة الصينية في مصر".

5. التعاون فى مجال مكافحة جائحة كورونا: واصلت مصر والصين تعاونهما في مجال مكافحة جائحة كورونا، حيث قدمت الصين مساعدات طبية لمصر شملت اللقاحات والأدوية والمعدات الطبية. كما تعاونت البلدين في مجال تبادل الخبرات والمعلومات حول أفضل الممارسات للوقاية من الفيروس وعلاجه.

التعاون المصرى الصينى فى عام 2024: استمرار التقدم وتعزيز الشراكة

يشهد عام 2024 استمرارًا لوتيرة التعاون المتنامية بين مصر والصين، وتعد الشراكة بين البلدين نموذجًا رائدًا للتعاون الدولي البناء، حيث تسهم في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار، وتشمل أبرز مجالات التعاون في عام 2024 ما يلي:

1. التعاون فى مجال الطاقة المتجددة: تولى مصر والصين اهتمامًا كبيرًا بتطوير مصادر الطاقة المتجددة، حيث تعد مصر من الدول الرائدة في مجال الطاقة الشمسية في إفريقيا، بينما تمتلك الصين خبرة واسعة في مجال طاقة الرياح.

وتعمل البلدين على تعزيز التعاون في هذا المجال من خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا، وإقامة مشروعات مشتركة لتوليد الطاقة المتجددة.

2. التعاون فى مجال الذكاء الاصطناعى: يعد الذكاء الاصطناعي من المجالات ذات الأولوية للتعاون بين مصر والصين، حيث تُدرك البلدين أهمية هذه التكنولوجيا في مختلف مجالات الحياة.

وتعملان على تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم والنقل.

3. التعاون في مجال التصنيع: تسعى مصر إلى تنمية قطاعها الصناعي، بينما تمتلك الصين خبرة واسعة في هذا المجال. وتعمل البلدين على تعزيز التعاون في مجال التصنيع من خلال جذب الاستثمارات الصينية إلى مصر، ونقل التكنولوجيا الصينية، وتدريب الكوادر المصرية.

4. الاستثمارات: تعد مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الصينية، حيث تقدم العديد من الحوافز للمستثمرين.

وتعمل مصر والصين على تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات من خلال تأسيس مناطق صناعية مشتركة، وجذب الاستثمارات الصينية في مشروعات البنية التحتية والطاقة والسياحة.

5. مبادرة الحزام والطريق: تواصل مصر والصين تعزيز التعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، حيث تنفذ مصر العديد من المشروعات المهمة في إطار هذه المبادرة، مثل تطوير قناة السويس وإنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية. وتُسهم هذه المشروعات في تحسين البنية التحتية وتعزيز التبادل التجاري بين مصر والدول الأخرى.