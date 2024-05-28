جيش الاحتلال يطلق النار على الصحفيين فى محيط المستشفى الكويتى برفح

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على الصحفيين في محيط المستشفى الكويتي بمدينة رفح الفلسطينية.

قصف إسرائيلي مكثف استهدف محيط المستشفى الإماراتي غرب رفح

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية أن قصفًا إسرائيليًا مكثفًا استهدف محيط المستشفى الإماراتي غرب رفح جنوب قطاع غزة.

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت قرب مسجد العودة في مدينة رفح، وتخوض اشتباكات ضارية بغطاء جوي مكثف مع فصائل المقاومة الفلسطينية.