سموحة يخشى مفاجآت كأس مصر في مواجهة لافيينا.. الليلة

يستضيف فريق سموحة نظيره لافيينا، أحد فرق القسم الثاني (دوري المحترفين أ)، في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية، في ثاني مواجهات دور الـ32 ببطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024).

ويدخل الموج الأزرق مواجهة الليلة، وعينه على خطف بطاقة العبور للدور التالي من المسابقة المحلية، وهو ما أكد عليه أحمد سامي المدير الفني للفريق، للاعبيه، بضرورة حسم الأمور مبكرا، وعدم الانتظار إلى الوقت الإضافي أو ضربات الجزاء.

وحذر سامي، لاعبي سموحة من مفاجآت كأس مصر، التي لا تعترف بالأسماء ولا تفرق بين فريق كبير أو آخر صغير، بل تعطي لمن يعطي لها.

قائمة سموحة لمواجهة لافيينا بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

زين حسام حسن، مهاجم وهداف سموحة، قائمة الموج الأزرق لمواجهة لافيينا، بدور الـ32 من بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024).

حراسة المرمى: الهاني سليمان ومحمد أشرف.

خط الدفاع: محمد مغربي وبركات حجاج، وحسام هريدي وجاستيس آرثر وطارق علاء.

خط الوسط: عمرو قلاوة وإسلام جابر، وحمدي علاء وأبو بكر ليادي، والحبيب أحمد وحسام جريشه، ومحمد كناريا ومحمد عصام، وأحمد خالد ومحمد مكرونة، ولحسن دهدوه.

خط الهجوم: حسام حسن وفادي فريد.

قائمة سموحة لمواجهة لافيينا بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

لافيينا يحاول تعويض إخفاقه

على الجانب الآخر، يحاول فريق لافيينا، بقيادة مديره الفني أحمد صلاح، تعويض فشل الفريق في الصعود إلى الدوري الممتاز (دوري المشاهير والأضواء) الموسم المقبل، في تحقيق المفاجأة وبلوغ دور الـ16 من كأس مصر.

القنوات الناقلة لمباراة سموحة ولافيينا بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

تنقل مباراة سموحة ولافيينا، في ثاني مواجهات دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024)، في تمام الثامنة مساء اليوم، عبر أحدى شبكة قنوات أون تايم سبورت على الهواء مباشرة.

حكام مباراة سموحة ولافيينا بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

يقود مباراة سموحة ولافيينا، تحكيميا بكأس مصر (نسخة 2023/2024)، أسامة إسماعيل للساحة، ويعاونه مصطفى عطية حكم مساعد أول، وعدي عيد حكم مساعد ثان، ومحمد عبدالحافظ حكما رابعا.

حكام مباراة سموحة ولافيينا بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

الوقت الإضافي وضربات الجزاء يحددان المتأهل

تنص لائحة مسابقة كأس مصر (نسخة موسم 2023/2024)، على أنه في حالة إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل سواء كان سلبيا أو إيجابيا، يتم اللجوء إلى شوطي إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة، وفي حالة استمرار التعادل، يتم التوجه مباشرة إلى ضربات الجزاء لحسم الفريق المتأهل للدور التالي.

بدون (VAR)

تقام منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024) بدون تقنية الفيديو (VAR).