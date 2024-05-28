الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

الدواجن
الدواجن

شهدت بورصة الدواجن استقرارًا في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في مستهل التعاملات الصباحية، بعد فترة من التراجع المستمر منذ بداية الأسبوع، ويعود هذا التراجع في الأسعار إلى زيادة معدلات النفوق بين الدواجن نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الدواجن.

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن والتي جاء كالتالي:

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

استرت أسعار لحم الفراخ البيضاء  اليوم الثلاثاء عند سعر 93 جنيه في المزرعة، وتصل إلي المستهلك بسعر يصل إلى 105 جنيه في الكيلو.

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أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الدواجن الساسو  في بورصة الدواجن

بينما أعلنت بورصة الدواجن عن أن أسعار لحم الفراخ الساسو سجل سعر تراوح مابين  103 جنيه إلى 104 جنيه في اليكلو، وتصل إلى المستهلك داخل الأسواق الشعبية بسعر 115 جنيه في الكيلو الواحد.

أسعار الدواجن البلدي اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

كما بلغ سعر لحم الفراخ البلدي  اليوم الثلاثاء في المزرعة لتسجل سعر تراوح مابين  115 جنيه 120 جنيه، وتصل إلي المستهلك بسعر 130 جنيه في اليكلو الواحد، وذلك بحسب المنطقة، كما سجل سعر لحم أمهات أبيض سعر85 جنيه في المزرعة.

أسعار البانية والكبد اليوم الثلاثاء

بلغ سعر كيلو البانيه داخل الأسواق الشعبية اليوم الثلاثاء سعر  230 جنيهًا، وقد يختلف السعر حسب المنطقة.

كما سجلت أسعر كيلو الأوراك اليوم الثلاثاء داخل الأسواق الشعبية  96 و152 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

استقرت أسعار الكبد والقوانص في الأسواق الشعبية ما بين 89 و96 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

الأجنحة: تراوح سعرها اليوم بين 71 و82 جنيهًا للكيلو في الأسواق الشعبية.

أسعار البيض الثلاثاء مايو 2024

كرتونة البيض الأحمر: تراوح سعرها بين 114 و125 جنيهًا.

كرتونة البيض الأبيض: تراوح سعرها بين 118 و1235 جنيهًا.

كرتونة البيض البلدي: يباع للمستهلك بسعر يبدأ من 125 جنيهًا.

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