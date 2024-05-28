الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تحتفل بدخول السيد المسيح مصر

تقيم الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر احتفالًا خاصًا بمناسبة عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، وذلك يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024.

ويأتي هذا الاحتفال للسنة الثانية على التوالي، حيث بادرت الكنيسة العام الماضي بإنتاج فيلم وثائقي عن رحلة العائلة المقدسة في مصر، بالتعاون مع مطارنة وأساقفة مسار العائلة المقدسة.

رحلة العائلة المقدسة

رحلة العائلة المقدسة إلى مصر من الأحداث الدينية المسيحية ذات الأهمية البالغة، فهي تحمل دلالات إيمانية عميقة وتاريخًا عريقًا.

رواية إنجيلية

تروي الأناجيل المقدسة، تحديدًا إنجيل متى، قصة هروب العائلة المقدسة إلى مصر، وذلك خوفًا من بطش الملك هيرودس الذي أمر بقتل جميع الأطفال الذكور دون سن الثانية بعد أن علم بولادة "ملك اليهود".

مسار الرحلة

اختلفت الروايات حول مسار رحلة العائلة المقدسة، لكن تشير أغلبها إلى أنهم سلكوا طريقًا بريًا عبر صحراء سيناء، ودخلوا مصر من مدينة الفرما (بلوزيوم) ثم اتجهوا جنوبًا، تاركين بركة وجودهم في العديد من المدن والقرى المصرية.

مواقع بارزة على خطى العائلة المقدسة

الدير المحرق: يقع في البهنسا، محافظة المنيا، ويعتقد أنه المكان الذي مكثت فيه العائلة المقدسة أطول فترة خلال رحلتها، حيث قضوا فيه ستة أشهر.

كنيسة مريم العذراء المعلقة: تقع في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، وتعد من أقدم الكنائس المسيحية في مصر، ويعتقد أنها بُنيت على كهف لجأ إليه المسيح والسيدة العذراء ويوسف أثناء رحلتهم.

دير أبوسيفين: يقع في مصر القديمة أيضًا، ويعتقد أنه المكان الذي شفى فيه المسيح طفلًا مريضًا.

دير درنكة: يقع بالقرب من مدينة أسيوط، ويعتقد أن العائلة المقدسة قد توقفت عنده خلال رحلتها.

احتفال يجمع الكنيسة السريانية والقبطية

تعد مشاركة الكنيسة السريانية الأرثوذكسية مع شقيقتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الاحتفال بعيد دخول السيد المسيح مصر حدثًا هامًا يجسد وحدة وترابط المسيحيين في مصر.