الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تحتفل بدخول السيد المسيح مصر

الكنيسة السريانية
الكنيسة السريانية

تقيم الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر احتفالًا خاصًا بمناسبة عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، وذلك يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024. 

ويأتي هذا الاحتفال للسنة الثانية على التوالي، حيث بادرت الكنيسة العام الماضي بإنتاج فيلم وثائقي عن رحلة العائلة المقدسة في مصر، بالتعاون مع مطارنة وأساقفة مسار العائلة المقدسة.

رحلة العائلة المقدسة

رحلة العائلة المقدسة إلى مصر من الأحداث الدينية المسيحية ذات الأهمية البالغة، فهي تحمل دلالات إيمانية عميقة وتاريخًا عريقًا.

رواية إنجيلية

تروي الأناجيل المقدسة، تحديدًا إنجيل متى، قصة هروب العائلة المقدسة إلى مصر، وذلك خوفًا من بطش الملك هيرودس الذي أمر بقتل جميع الأطفال الذكور دون سن الثانية بعد أن علم بولادة "ملك اليهود".

مسار الرحلة

اختلفت الروايات حول مسار رحلة العائلة المقدسة، لكن تشير أغلبها إلى أنهم سلكوا طريقًا بريًا عبر صحراء سيناء، ودخلوا مصر من مدينة الفرما (بلوزيوم) ثم اتجهوا جنوبًا، تاركين بركة وجودهم في العديد من المدن والقرى المصرية.

مواقع بارزة على خطى العائلة المقدسة

الدير المحرق: يقع في البهنسا، محافظة المنيا، ويعتقد أنه المكان الذي مكثت فيه العائلة المقدسة أطول فترة خلال رحلتها، حيث قضوا فيه ستة أشهر.

كنيسة مريم العذراء المعلقة: تقع في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، وتعد من أقدم الكنائس المسيحية في مصر، ويعتقد أنها بُنيت على كهف لجأ إليه المسيح والسيدة العذراء ويوسف أثناء رحلتهم.

دير أبوسيفين: يقع في مصر القديمة أيضًا، ويعتقد أنه المكان الذي شفى فيه المسيح طفلًا مريضًا.

دير درنكة: يقع بالقرب من مدينة أسيوط، ويعتقد أن العائلة المقدسة قد توقفت عنده خلال رحلتها.

احتفال يجمع الكنيسة السريانية والقبطية

تعد مشاركة الكنيسة السريانية الأرثوذكسية مع شقيقتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الاحتفال بعيد دخول السيد المسيح مصر حدثًا هامًا يجسد وحدة وترابط المسيحيين في مصر.

الكنيسة السريانية الارثوذكسية عيد دخول السيد المسيح أرض بمسار العائلة المقدسة رحلة العائلة المقدسة إلى مصر العائلة المقدسة إلى مصر

مواد متعلقة

بدء عمل لجنة الحوار اللاهوتى بين الكنيسة الأرثوذكسية والإتحاد اللوثرى العالمى

"زويلة" تحتضن احتفالات دينية مهمة.. إحياء ذكرى دخول العائلة المقدسة ومفاجآت جديدة حول رحلتهم

موعد الاحتفال باليوم القبطي العالمي 2024 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

"الكاثوليكية" بمصر تحيي ذكري القديس بيدا الكاهن المكرم طبيب ومعلم الكنيسة

بالتزامن مع عيد السيامة الأسقفية.. أبرز المعلومات عن الأنبا مرقس وليم

بالتزامن مع عيد السيامة الأسقفية.. أبرز المعلومات عن الأنبا توماس عدلي

مسيرة نصف قرن من المحبة.. علاقات الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية من لقاء 1973 إلى 2023

موعد صوم الرسل 2024 وعدد أيامه

الأكثر قراءة

20 جنيهًا انخفاضًا فى الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن قبل عيد الأضحى

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

عاجل.. إعلام عبرى: حدث صعب وقعت به قواتنا.. وفقدنا الاتصال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 235 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر بكل مناطق غزة

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية