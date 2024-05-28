"الجيل": قرارات القيادة السياسية بشأن غزة تعبر عن إرادة المصريين

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الحزب أعلن من اللحظة الأولى تأييده لكافة القرارات التي تتخذها القيادة السياسية لحماية امنها القومي واستقرار شعبها، بالإضافة إلى التأييد التام لكافة التحركات الدبلوماسية المصرية لإدانة إسرائيل على كافة جرائمها التي ترتكبها كل لحظة في حق أهالي قطاع غزة.

وأكد "الشهابي"، في تصريح له، أن كل ما تمارسه إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني مجرم وتستوجب المحاكمة العاجلة لما تقترفه من حرب إبادة جماعية في حق المدنيين الأبرياء، مشيرًا إلى أن الدولة منذ اللحظة الأولى في أكتوبر الماضي زمن قبل هذا التاريخ بعشرات السنين، وهي تؤيد حق فلسطين المشروع في إقامة دولته المستقلة.

مساندة القضية الفلسطينية

ولفت إلى أن قرارات القيادة السياسية تعبر عن إرادة الشعب في مساندة القضية الفلسطينية، واعتبارتها قضية مصرية مثلما هى قضية العرب الاولى، مشيرًا إلى أن مواقف الرئيس السيسي القومية التي أعلنها فى مؤتمرات العالمية العلنية مع وزير الخارجية الأمريكى ثم مع المستشار الألمانى والرئيس الفرنسى ورئيس وزراء بريطانيا؛ كانت هى وراء لحلحلة مواقف تلك الدول من التأييد الاعمى للمخطط الصهيو أمريكى غربي القاضي بتحقيق حلم بنى صهيون بتصفية القضية الفلسطينية بالتهجير القسرى للغزاوية تحت تأثير الغارات الجوية والضربات الصاروخية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.