بابوا غينيا الجديدة.. الأقمار الصناعية تكشف حجم الانهيار الأرضي مع مطالبة آلاف آخرين بالإجلاء

كشفت صور الأقمار الصناعية حجم الانهيار الأرضي المدمر الذي وقع يوم الجمعة في بابوا غينيا الجديدة، حيث طُلب من الآلاف من السكان الإجلاء مع تزايد المخاوف من حدوث انهيار أرضي ثانٍ في الأفق.

وتظهر الصور الأضرار الجسيمة التي لحقت بقرية في مقاطعة إنغا النائية، والتي قال المركز الوطني للكوارث في بابوا غينيا الجديدة إنها دفنت ما يقدر بنحو 2000 شخص.

وتظهر صور الأقمار الصناعية جبالا من الحطام تغطي المباني وتسد الطرق، وهو ما قال المسؤولون إنه يعيق جهود الإغاثة، حسب وكالة أسوشيتد برس، اليوم الثلاثاء.

وتتدفق فرق الإغاثة إلى المنطقة الشمالية التي يصعب الوصول إليها منذ يوم الجمعة، على الرغم من أن المسؤولين قالوا إن احتمالات العثور على ناجين ضئيلة.

منطقة الانهيار غير مستقرة للغاية

وقال سانديس تساكا رئيس لجنة الكوارث في مقاطعة إنجا لرويترز: "منطقة الانهيار الأرضي غير مستقرة للغاية.عندما نكون هناك، نسمع بانتظام انفجارات كبيرة حيث يوجد الجبل، ولا تزال هناك صخور وحطام يتساقط".

وأضاف: "لا يزال الانهيار الأرضي نشطًا، حيث يقوم الناس بالحفر عبر الصخور، ولا يزال المزيد من الانهيار ينزل."

وأشار تساكا إلى إنه تم إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء منطقة الكارثة والمنطقة المجاورة، التي يبلغ عدد سكانها مجتمعة ما بين 4500 و8000 نسمة، على الرغم من أنه لم يتم إصدار أوامر بإجلاء الجميع بعد.

وقال بات كونروي، وزير شؤون المحيط الهادئ الأسترالي، بينما وعدت كانبيرا بإرسال خبراء فنيين ومساعدات أولية بقيمة 2.5 مليون دولار: "هذا جزء لا يمكن الوصول إليه من بابوا غينيا الجديدة بشكل لا يصدق، وهي عملية صعبة للغاية لجميع المعنيين".

وقال لشبكة "إيه بي سي نيوز" الثلاثاء: "لقد علمت أنه لا يمكن الوصول إلا من خلال طائرات الهليكوبتر، لذا فإن جهود البحث والانتشال تمثل تحديًا كبيرًا للغاية".

ووصف كونروي الوضع بأنه "قاتم بشكل لا يصدق"، مضيفًا: "أن الحجم الحقيقي للكارثة لم يُعرف بعد".

وقال رئيس المنظمة الدولية للهجرة في بابوا غينيا الجديدة، سرحان أكتوبراك، إن الظروف على الأرض تعرقل جهود الإنقاذ والإغاثة، حيث الصخور ما زالت تتساقط من الجبل والتربة تتشقق والمياه تتدفق تحت الأنقاض.

وقال أكتوبراك: "إن الناجين كانوا مترددين في السماح باستخدام الآلات الثقيلة في جهود الإنقاذ، لأنهم لا يريدون أن تتعرض جثث أقاربهم للأذى".

وأضاف: "نأمل فقط أنه في الفترة القصيرة المتبقية لدينا، يمكننا على الأقل المساهمة في جهود الإغاثة لإنقاذ المزيد من الأرواح". "لكن لسوء الحظ، الوقت ليس في صالحنا".

وقال السكان المحليون إنهم يخشون أن يؤدي التأثير الاقتصادي الناجم عن تدمير البنية التحتية مثل الطرق إلى تفاقم آثار الكارثة.

وقال أكتوبراك: إن ما يقدر بنحو 6000 شخص تضرروا من الكارثة حتى الآن. وإذا انتهى الأمر بالناجين إلى الانتقال إلى المناطق الحضرية، فإن ذلك "سيؤدي إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية إضافية".

وقال وزير الدفاع في بابوا غينيا الجديدة، الدكتور بيلي جوزيف، إن الحكومة ملتزمة بإعادة بناء المجتمعات وتعزيز الاستعداد لمواجهة الكوارث.

وأضاف: "تركيزنا الأساسي ينصب على مواصلة عمليات الإغاثة والإنعاش".