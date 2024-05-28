حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، 20 علامة للتأكد من سلامة الأضاحي واللحوم. تأتي هذه الخطوة في إطار الدور التوعوي والإرشادي للوزارة لحماية المستهلك وضمان جودة اللحوم المتداولة في الأسواق.

علامات سلامة الأضاحي

1-وضع الرأس: يجب أن يكون رأس الحيوان مرفوعًا لأعلى وليس متدليًا.

2. العينان: يجب أن تكون العينان لامعتين براقتين، خاليتين من الاصفرار أو الاحمرار، ولا توجد بهما دموع أو إفرازات.

3. التنفس:يجب أن يكون تنفس الحيوان طبيعيًا، دون معاناة من النهجان أو السعال.

4. الأنف: يجب أن تكون الأنف خالية من الرشح أو الإفرازات.

5. الفم واللسان: يجب أن يكون الفم واللسان خاليين من الالتهابات والإفرازات.

6. الصوف أو الشعر: يجب أن يكون ناعم الملمس، نظيفًا، متكاملًا وغير ناحل، وقويًا عند محاولة نزعه باليد.

7. الجلد: يجب أن يكون خاليًا من الجروح والبقع أو التشققات، ولامعًا، مع عدم وجود أي تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.

8. النشاط والحركة: يجب أن يكون الحيوان نشيط الحركة وذو شهية مرتفعة وغير كسول.

9. القوائم: يجب أن تكون ممتلئة ومستقيمة وقوية.

10. الرقبة والظهر ومقدمة الصدر: يجب أن تكون ممتلئة باللحوم، بحيث لا تكون العظام بارزة عند لمسها.

11. الكرش: يجب ألا يكون الكرش ممتلئًا بشكل غير طبيعي عند الضغط عليه من الجانبين.

12. الخلو من الانتفاخ والإسهال: يجب أن تكون الأضحية خالية من أي مظاهر للانتفاخ أو الإسهال.

علامات سلامة اللحوم

13. لون اللحم: يجب أن يكون اللون بين الأحمر الفاتح والغامق.

14. نسيج اللحم: يجب أن يكون صلبًا متماسكًا ولا يترك أثرًا عند الضغط عليه باليد.

15. خلو اللحم من البقع: يجب أن تكون اللحوم خالية من أي بقع زرقاء، خضراء، سوداء أو بؤر نزيفية حمراء.

16. رائحة اللحم: يجب أن تكون اللحوم ذات رائحة طبيعية جيدة، خالية من رائحة التعفن أو التزنخ.

17. مكان الشراء: يجب شراء اللحوم من محلات جزارة نظيفة ومعروفة.

18. أختام المجازر: يجب التأكد من وجود أختام المجازر الحكومية على اللحوم.

19. خلوها من الأنسجة المخاطية: يجب أن تكون خالية من أي مظاهر لأنسجة مخاطية أو رخوية.

20. تجانس قطع اللحم: يجب أن تكون قطع اللحوم متجانسة في الشكل، اللون، الملمس والقوام.

بتطبيق هذه العلامات، يمكن للمستهلكين التأكد من سلامة وجودة الأضاحي واللحوم، مما يضمن صحتهم وصحة أسرهم.