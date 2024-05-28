تحرير 21 مخالفة لمخابز بلدية وسياحية في المحلة الكبرى بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من تحرير محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، وذلك أثناء حملة على مركز وبندر المحلة الكبري، خلال 24 ساعة، وذلك تطبيقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

واستهدفت حملة مديرية التموين بمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز في مركز ومدينة المحلة الكبري، وذلك بالتعاون مع رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، ومدير إدارة تموين مركز المحلة الكبري، ومفتشي الرقابة التجارية بالمديرية.

نتائج الحملة

وحررت الحملة 21 مخالفة لمخابز بلدية وسياحية، لارتكاب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل وقائمة الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وأُحيلت المحاضر إلى النيابة.