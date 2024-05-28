موعد توزيع المدارس أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة 2024

توزع المديريات التعليمية بطاقات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة، على المدارس الثانوي، اليوم الثلاثاء، لتوزيعها على الطلاب، استعدادًا للامتحانات التى تنطلق 10 يونيو المقبل.

موعد توزيع المدارس أرقام الجلوس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم تسليم بطاقات أرقام الجلوس الخاصة بطلاب الثانوية العامة للمديريات التعليمية الإثنين، وتبدأ المدارس تسليمها للطلاب الثلاثاء.

وأضافت الوزارة أنه تمت إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التى سيؤدى بها الامتحان- المواد الدراسية التى سيؤدى بها الطالب الامتحان).

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع يومى 10 و12 يونيو المقبل، ثم يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوى 2024

السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية من الساعة 9 وحتى الساعة 12

الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 وحتى الساعة 11

السبت 29 يونيو 2024: للشعبة العلمية مادة الفيزياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12

للشعبة الأدبية مادة التاريخ من الساعة 9 وحتى الساعة 12

الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 وحتى الساعة 12

السبت 6 يوليو 2024: للشعبة العلمي مادة الكيمياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12

للشعبة الأدبي مادة الجغرافيا من الساعة 9 وحتى الساعة 12

الأربعاء 10 يوليو 2024: لشعبة علمي علوم مادة الجيولوجيا من الساعة 9 وحتى الساعة 12

لشعبة علمي رياضة مادة الجبر والهندسة الفراغية من الساعة 9 وحتى الساعة 11

للشعبة الأدبية مادة علم النفس والاجتماع من الساعة 9 وحتى الساعة 12

السبت 13 يوليو 2024: لشعبة علمي رياضة مادة التفاضل والتكامل من الساعة 9 وحتى الساعة 11

الأربعاء 17 يوليو 2024: لشعبة علمي علوم مادة الأحياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12

لشعبة علمي رياضة مادة الاستاتيكا من الساعة 9 وحتى الساعة 11

للشعبة الأدبية مادة الفلسفة والمنطق من الساعة 9 وحتى الساعة 12

السبت 20 يوليو 2024: لشعبة علمي رياضة مادة الديناميكا من الساعة 9 وحتى الساعة 11