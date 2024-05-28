الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سيراميكا كليوباترا ومكادى يفتتحان منافسات دور الـ32 فى كأس مصر.. اليوم

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

يقص فريقا سيراميكا كليوباترا ومكادي، أحد أندية القسم الثاني، اليوم الثلاثاء 28 مايو الجاري، شريط منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024)، عندما يتقابلان في تمام الخامسة مساء، على ستاد الجبل الأخضر.

الرمادي يحذر لاعبي سيراميكا من سيناريو إنبي

ويدخل سيراميكا مواجهة اليوم، بحثا عن ضرب عصفورين بحجر واحد، الأول خطف بطاقة التأهل لدور الـ16، أما الثاني العودة من جديد نحو طريق الانتصارات، عقب النتائج المتذبذبة للفريق مؤخرا في مسابقة دوري نايل.

وحذر أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا، لاعبيه من تكرار سيناريو مباراة إنبي الماضية والأخطاء الدفاعية القاتلة، فضلا عن الثقة الزائدة، التي دفع الفريق ثمنها والهزيمة أمام زعيم الكرة البترولية بنتيجة 3/2، بعدما كان سيراميكا متقدما بهدفين نظيفين وقريبا من تحقيق الفوز.

مكادي يسعى للمفاجأة 

بينما يسعى مكادي، أحد فرق القسم الثاني إلى تحقيق المفاجأة وإقصاء سيراميكا كليوباترا بطل كأس رابطة الأندية المحترفة نسخة الموسم الماضي من البطولة مبكرا.

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا ومكادي بكأس مصر 

تنقل مباراة سيراميكا كليوباترا ومكادي، في افتتاحية منافسات دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024)، عبر أحدى شبكة قنوات أون تايم سبورت المحتلفة، على الهواء مباشرة.

الوقت الإضافي وضربات الجزاء يحددن المتأهل

تنص لائحة مسابقة كأس مصر (نسخة موسم 2023/2024)، أنه في حالة إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل سواء كان سلبيا أو إيجابيا، يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة، وفي حالة استمرار التعادل، يتم التوجه إلى ضربات الجزاء لحسم الفريق المتأهل للدور التالي.

طاقم حكام مباراة سيراميكا ومكادي بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

يقود مواجهة سيراميكا كليوباترا ومكادي، في افتتاحية دور الـ32 بكأس مصر (نسخة 2023/2024)، مصطفى مدحت حكما للساحة، ويعاونه محمد عزازي حكم مساعد أول، وأحمد عادل عبدالفتاح حكم مساعد ثان، وأخيرا مبروك نبيل حكم رابعا.

طاقم حكام مباراة سيراميكا ومكادي بكأس مصر (نسخة 2023/2024)

بدون (VAR)

تقام منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر (نسخة 2023/2024) بدون تقنية الفيديو (VAR).

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