أزمة المناخ.. وزير البيئة الزامبي: الجفاف الشديد في البلاد يهدد بجوع الملايين

حذر وزير الاقتصاد الأخضر والبيئة الزامبي كولينز نزوفو، اليوم الثلاثاء، من أن الجفاف الشديد في زامبيا يهدد بالجوع لملايين الأشخاص، ويقطع الكهرباء لفترات طويلة ويدمر النسيج الاجتماعي والاقتصاد في البلاد، في نذير بما يخبئه للمنطقة مع تفاقم أزمة المناخ.

وقال "نزوفو" لصحيفة الجارديان: إن "الجفاف الشديد" الذي تعاني منه بلاده أكد على رسالة مفادها أن البلدان النامية تواجه كارثة بسبب أزمة المناخ، حتى مع فشل البلدان الأكثر ثراء في حشد المساعدة المالية للبلدان الأكثر تضررا.

هطول أمطار أقل بكثير من المعتاد

وأضاف: "ما حدث هذا العام هو أننا تلقينا هطول أمطار أقل بكثير من المعتاد، لقد كان هذا جفافا معوقا لقد تعرضنا لفشل كبير في المحاصيل، ويواجه الكثير من الأشخاص الذين يعتمدون على الذرة، والذين يعتمدون على الزراعة من أجل بقائهم على قيد الحياة، المجاعة والجوع".

وصل الناس في زامبيا إلى نهاية مخزونهم من المواد الغذائية

وتوقفت الأمطار في فبراير، عندما وصلت الذرة، المحصول الأساسي في البلاد، إلى مرحلة الحاجة إلى الري عندما بدأت الحبوب بالامتلاء ويعني نقص هطول الأمطار في ذلك الوقت أن هناك احتمالاً ضئيلاً لإنقاذ معظم المحصول.

وقال وزير الاقتصاد الأخضر والبيئة الزامبي: "في تلك الفترة لم يكن هناك أي هطول للأمطار على الإطلاق، مما جعل الأمور سيئة للغاية، لقد وصل الناس في زامبيا إلى نهاية مخزونهم من المواد الغذائية، وأصبح الاستيراد من بلدان أخرى في المنطقة أكثر صعوبة حيث أنهم يشعرون أيضًا بآثار الجفاف. وقد جاءت الإمدادات الغذائية من جنوب أفريقيا وتنزانيا، ولكن هذه الإمدادات غير مؤكدة في الأشهر المقبلة.

وفي السنوات العادية، تتمتع زامبيا بفائض غذائي تصدره إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك ملاوي وزيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويأتي حوالي 95% من طاقة البلاد من الطاقة الكهرومائية، والتي انخفضت قدرتها إلى النصف، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر لمدة ثماني ساعات وأكثر، وجاء الجفاف بعد سلسلة من الفيضانات التي ألحقت أضرارا بالبنية التحتية في البلاد.

إعلان وضع الكارثة الوطنية ووضع إجراءات صارمة بشأن استخدام المياه

وأعلن رئيس زامبيا، هاكايندي هيشيليما، كارثة وطنية ووضع إجراءات صارمة بشأن استخدام المياه، وتتطلع البلاد أيضًا إلى التنويع بعيدًا عن الذرة، وزراعة المزيد من الكسافا والذرة الرفيعة، ومحاصيل أكثر مقاومة للجفاف.

وتابع الوزير الزامبي، "إن محنة زامبيا كانت بمثابة نذير للكوارث التي ستصيب المنطقة بشكل متزايد مع تفاقم الانهيار المناخي". "انظر إلى جميع العوامل التي ستخبرك بوجود تغير حقيقي في المناخ. ليس هناك شك على الإطلاق".

اجتماع دولي لمعالجة أزمة المناخ الشهر المقبل

وفي أوائل شهر يونيو المقبل، ستجتمع بلدان من مختلف أنحاء العالم في بون تحت رعاية الأمم المتحدة في المرحلة الأولى من أشهر المفاوضات حول إطار مالي جديد لمعالجة أزمة المناخ.

وسوف يبلغ هذا ذروته في قمة الأمم المتحدة "Cop 29" في أذربيجان في نوفمبر، حيث من المفترض أن تحدد الدول "هدفًا جماعيًا كميًا جديدًا" لتوفير مئات المليارات من الدولارات في تمويل المناخ كل عام للعالم النامي.