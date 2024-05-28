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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متي تختتم الكنيسة الكاثوليكية بمصر الشهر المريمي 2024

الشهر المريمي
الشهر المريمي

تختتم الكنيسة الكاثوليكية في مصر الاحتفال بالشهر المريمي، الجمعة 31 مايو 2024، وحسب الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية فإن شهر مايو هو شهر السيدة العذراء مريم المباركة.

بداية الاحتفال بالشهر المريمى وانتقاله إلى الشرق

ويقول المطران كريكور اوغسطينوس كوسا، مطران الأرمن الكاثوليك بمصر، أن شهر مايو، كرسته الكنيسة في الغرب منذ عام 1365 لتكريم السيدة العذراء والدة الإله، ثم انتقل هذا التكريس إلى الشرق نظرًا لأهمية ومكانة العذراء مريم عند جميع المسيحيين والشرقيين منهم خاصة. 

وتابع: ويحمل هذا الشهر للمسيحيين عامةً، وللذين يُكرمونها معاني روحية سامية، تتجلى في تقديم الصلوات والإبتهالات والطلبات إلى الله، بعد تكريمها وتبجيلها  خلال هذا الشهر المبارك.

ووفقََا لموقع الكنيسة الكاثوليكية بمصر انه وفي الشهر المريمي تتجلى في تقديم الصلوات والابتهالات إلى الله بشفاعة مريم العذراء، ورفع الطلبات إليها بعد تقديسها وتبجيلها من خلال الطقوس التي نظمت خصيصًا للاحتفالات التي تقام طيلة أيام الشهر.

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ثوب السيدة العذراء

وتابع الموقع: يرتبط هذا الشهر المبارك ارتباطًا مباشرًا بثوب العذراء الذي أصبح تقليدًا ورمزًا للشهر المريمي، حيث ترتدي معظم البنات المسيحيات اللواتي قدمن نذورًا لهذا الشهر ثوب السيدة العذراء ذي اللون الأزرق، والذي تتم الصلاة عليه من قبل راعي الكنيسة مسبقا، ويتزنرن بزنار باللون الأبيض ويغطين رأسهن بوشاح أبيض اللون أيضًا.

وأضاف الموقع: اللون الأزرق في ثوب السيدة العذراء يشير إلى لون السماء، ويرمز هذا اللون إلى الصفاء والتنزه عن الأرضيات والدنيويات لبعد السماء عن الأرض. واللون الأبيض في زنار وغطاء الرأس يشير إلى لون الحمام ويرمز إلى السلام، واللون الأبيض على وجه الخصوص يرمز إلى النقاء، وعلى من ترتدي ثوب العذراء والزنار وغطاء الرأس أن تتحلى بالسلام وتتصف بنقاء القلب والروح.

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