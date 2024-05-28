الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لا ترميها مرة أخرى.. تعرف على فوائد الطبقة البيضاء الموجودة في قشر البطيخ

البطيخ
البطيخ

 

 

ينتظر الكثيرون بدء موسم الصيف بسبب فاكهته الموسمية، خاصة البطيخ الذى يفضله الناس كمرطب للجسم في هذا الطقس الحار.

وحسب موقع Hindustan times فقد يحتوي البطيخ على 90 ٪ من الماء والفيتامينات والألياف والبوتاسيوم والمعادن الأخرى ويساعد في منع الجفاف وضربات الشمس وغيرها من الأمراض المرتبطة بالحرارة فحسب، كما يحافظ أيضًا على مناعتك عالية في الصيف.

يحب الجميع تناول لحم البطيخ الأحمر الحلو بعد إزالة الجزء الخارجي السميك والأخضر، يقوم العديد من الأشخاص أيضًا بإزالة الطبقة البيضاء التي تحيط بالفاكهة، ومع ذلك فإن إزالته قد يعني أنك تحرم نفسك من بعض الفيتامينات والمعادن والزنك الإضافية ومركب خاص يسمى سيترولين، حيث تعتبر الطبقة البيضاء من البطيخ مخزنًا للعديد من العناصر الغذائية تمامًا مثل الفاكهة وقد تكون مصدرًا جيدًا للسيترولين.

يمكن أن يساعدك تناول البطيخ في الصيف في الحصول على جرعة كبيرة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والمغذيات الدقيقة المهمة لجسمك. ومع ذلك، فإن الطبقة البيضاء عبارة عن مخزن للعديد من العناصر الغذائية تمامًا مثل الفاكهة وقد تكون مصدرًا جيدًا للسيترولين.

 

 

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لماذا لا يجب عليك إزالة الطبقة البيضاء المحيطة بالطبقة الحمراء للبطيخ؟

يقول خبير التغذية جون كارتر: أثناء تناول للبطيخ، لا ينبغي للمرء أن يتخلص من الطبقة البيضاء التي تحيط باللب الأحمر فإن قشر البطيخ يساعد في إنتاج الأرجينين في الجسم.

ويحتوي على السيترولين، وهو حمض أميني يدعم نظام الأرجينين، ويرتبط بأكسيد النيتريك، ويحول الجسم السيترولين إلى الحمض الأميني أرجينين، والذي يعتقد أنه يحسن تدفق الدم ويساعد في بناء العضلات.

و يلعب الأرجينين أدوارًا مهمة في عملية التمثيل الغذائي للكائن الحي، وهو مقدمة لتخليق البروتينات والجزيئات الأخرى ذات الأهمية البيولوجية الكبيرة، بما في ذلك أكسيد النيتريك، والأورنيثين، والبوليامينات، والأغماتين، والبرولين، والغلوتامات، والكرياتين، وثنائي ميثيل أرجينين، واليوريا.

 

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فوائد أخرى للجزء الأبيض من البطيخ:
يحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ وفيتامين ج والبوتاسيوم والمغنيسيوم.
يحتوي على تركيزات أعلى من بعض مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات والمكونات النشطة.
يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على الهضم وفي التحكم في مستويات السكر في الدم ومستويات الكوليسترول.
أيضًا بالمواد المغذية مثل الكلوروفيل والسيترولين والليكوبين والأحماض الأمينية والفلافونويد والمركبات الفينولية.

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