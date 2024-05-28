الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيقاف 13 حالة تعدي وبناء مخالف على أراض زراعية بالغربية

تعديات
تعديات

نجحت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، في تنفيذ عدة حملات لإزالة التعديات والبناء المخالف في المركز والمدينة، وذلك تحت قيادة العميد عمرو فكري، رئيس مجلس مدينة المحلة، وهدفت هذه الحملات إلى مكافحة التعديات والحفاظ على الأراضي الزراعية في المنطقة.

نتائج حملات الإزالة

وفقًا للتقارير الواردة، تم إيقاف 13 حالة تعد وبناء مخالف على الأراضي خلال هذه الحملات، بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الجهات المعنية من منع محاولات بناء أدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز.

وتعد هذه الحملات وفقًا لتوجيهات الدولة وقرارات مجلس الوزراء بتنفيذ حملات متتالية ومتلاحقة لإزالة التعديات على الأراضي العامة والأراضي الزراعية في جميع أنحاء البلاد.

وأكد رئيس المدينة، أنه سيتم تنفيذ المزيد من الحملات في المستقبل القريب، حيث ستتم مواصلة تشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على الأراضي والمباني في المركز والمدينة، يهدف ذلك إلى ضمان الامتثال للقوانين واللوائح، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب المحافظ.

محافظة الغربية تنفيذ عدة حملات لإزالة التعديات البناء المخالف في المركز والمدينة رئيس مجلس مدينة المحلة مكافحة التعديات منع محاولات بناء أدوار مخالفة تنفيذ المزيد من الحملات في المستقبل

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