الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكم على متهم في قضية "داعش الجيزة الثانية" اليوم الثلاثاء

محاكمة
محاكمة

تصدر الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهم، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لـ"خلية داعش الجيزة".

تفاصيل الاتهامات

وورد في أمر الإحالة، إنه فى غضون الفترة من عام 2015 وحتى 5 نوفمبر من عام 2016، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة بأن تولى قيادة وإدارة جماعة ارهابية.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم الثانى أنضم لجماعة إرهابية بأن انضم للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، مع علمه بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء بأمر الإحالة، أن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك، بان حازوا مواد نترات الأمونيوم وبرادة الألومنيوم والكبريت ومخلوط ألعاب نارية على النحو المبين بالتحقيقات.

الدائرة الثالثة إرهاب إعادة إجراءات محاكمة متهم بالانضمام لخلية داعش لخلية داعش الجيزة امر إحالة القضية

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