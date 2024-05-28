الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مروحة ستاند" وراء تفحم شقة سكنية في مصر القديمة بالقاهرة

حريق
حريق

كشفت تحريات رجال مباحث مصر القديمة في القاهرة، أن ماس كهربائي بسبب “مروحة ستاند” وراء حريق شقة سكنية وتفحم محتوياتها. 

ونجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى منطقة الفسطاط بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقي بلاغ الواقعة 

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الفسطاط.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ ونجحت في السيطرة على الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة بمصر القديمة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

تحريات مباحث مصر القديمة ماس كهربائي مروحة ستاند شقة سكنية وتفحم محتوياتها قوات الحماية المدنية

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