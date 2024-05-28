الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار جديد من النيابة بشأن حريق مخزن ملابس في المنصورة

حريق مخزن
حريق مخزن

أمرت نيابة المنصورة الكلية بالاستعلام عن الحالة الصحية لمصابي حادث حريق مخزن ملابس وبلاستيك للوقوف على ملابسات الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

إصابة 7 أشخاص باختناق وصعق كهربائي

وأصيب 7 أشخاص باختناقات وصغق كهربائي، نتيجة حريق شب في في مخزن ملابس وبلاستيك بمدينة المنصورة في الدقهلية، في محافظة الدقهلية، وجرى نقلهم لمستشفى المنصورة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في مخزن ملابس وبلاستيك بشارع صيام بمدينة المنصورة.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق.

وبالفحص تبين أن الحريق شب في مخزن ملابس وبلاستيك داخل منزل مكون من 6 طوابق، وأسفر ذلك عن إصابة 7 أشخاص، اثنين منهم بصعق كهربائي واثنين باختناقات، وجرى الدفع بـ3 سيارات إسعاف لنقلهم لمستشفى المنصورة التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

بالاستعلام عن الحالة الحالة الصحية لمصابي لمصابي حادث حريق مخزن ملابس بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية

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