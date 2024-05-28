الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التصريح بدفن جثث 6 غرقى في مصيف جمصة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صرحت النيابة العامة بالدقهلية بدفن ٦ جثث ضحايا غرق مصيف جمصة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهم وبيان عدم وجود شبهه جنائية في الواقعة.

كان تمكن رجال  إنقاذ شاطئ جمصة، بمحافظة الدقهلية، من العثور على جثة الشاب محمود أ ش، أخر ضحايا حادث الغرق بمصيف وبحر جمصة، وتم انتشال الجثمان ونقله للمستشفى، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الضحايا 6 شباب.

غرقا في مصيف جمصة 

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بغرق مجموعة شباب في شاطئ زايد بمنطقة 15 مايو بمدينة جمصة.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم ومسؤولي الشاطئ والإنقاذ لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء نزول 6 شباب داخل مياه البحر في المنطقة ما بين 15 مايو والشيخ زايد بمصيف جمصة، جرفهم التيار، وأثناء محاولة شابين آخرين إنقاذهما لم يتمكنوا جميعهم من الخروج.

وأسفر الحادث عن مصرع 6 منهم وهم صالح مشاري السيد صالح، 16 عامًا، وأحمد بدر السيد يوسف، 16 عامًا، محمود أحمد شاهين، يقيمون بقرية الدمايرة مركز بلقاس، وعبدالله أمجد منير، 16 عامًا، مقيم بقرية عش العقاب مركز بلقاس، ومحمود علي زهران، 30 سنة، مقيم بأسيوط، ونجل عمه إبراهيم شعبان زهران علي، 28 عامًا، مقيم بأسيوط.

فيما تم إنقاذ شابين ونقلهما لمستشفى جمصة لتلقي العلاج اللازم، وجرى نقل الجثث للمشرحة، وتحرر محضر عن الواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

إنقاذ شاطئ جمصة بمحافظة الدقهلية العثور على جثة حادث الغرق بمصيف بمصيف وبحر جمصة

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