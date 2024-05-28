زوجة عمه حرضت خاطفيه وطلب فدية 800 ألف جنيه.. قصة خطة "إياد" بالمنوفية

كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها نيابة قويسنا في المنوفية، بأن المحرضة الرئيسية على خطف الطفل إياد العسال داخل توك توك هى زوجة عمه بمعاونة شقيقتها.

وبيت التحقيقات أن زوجة عم الطفل وشقيقتها اتفقتا على الاستعانة بالخاطفين لتنفيذ مخططهما، بخطف “إياد” ووضعه داخل مزرعة بقرية “اسطنها” التابعة لمركز الباجور، والاتصال بأهله وطلب فدية مالية قدرها 800 ألف جنيه، بسبب خلافات بينها وبين والدة الطفل، وأمرت النيابة بحبس المتهمين الأربعة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بقويسنا تحت قيادة الرائد جمال عبدالعظيم، معاون مباحث قويسنا، من ضبط المتهمين بخطف الطفل "إياد العسال" ابن قرية “بيجيرم”، وتحريره وتوصيله لأهليته، بعد 14 ساعة فقط من اختطافه.

وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهم الرئيسي هو "أحمد. أ" من قرية ميت برة بمركز قويسنا، وجار التحقيق معه لمعرفة أسباب ارتكاب الواقعة.

وشكر رجال الأمن شباب قرية بيجيرم لوقوفهم ومساعدتهم رجال الشرطة في سرعة الوصول للخاطفين.

وقال أدمن صفحة "شباب بيجيرم": “تتبعنا كل كاميرات المراقبة الخاصة بالقرية واكتشفنا أن التوك توك الذي كان يستقله الخاطفين وقف أعلى الكوبري بمدخل القرية، كما تمكنا من تحديد صورة أحدهم من كاميرات المراقبة الخاصة بأحد المحلات التجارية بالموقف، ولم يتعرف عليه أحد من أهل القرية، كما أكد أن أهلية الطفل من أطيب وأفضل سكان القرية وليس لهم عداوة أو أي خلافات مع أي شخص”.