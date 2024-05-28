هند البنا لـ"الشاهد": على الآباء والأمهات التحلى بالمرونة فى التعامل مع أبناءهم

قالت الدكتورة هند البنا، استشاري الصحة النفسية، إنه يجب على الآباء والأمهات أن يتحلوا ببعض المرونة في التعامل مع أبنائهم، ومنحهم مسألة تبادل للرأي كما يجب عليهم الوعي بعدم ممارسة سلطتهم على أبناءهم طيلة الوقت.

وأضافت الدكتورة هند البنا، خلال لقاءها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة extra news، أنه يجب أن يخاف الآباء والمهات على الأطفال من أجهزة الحاسب الآلي، في حالة انعدام الرقابة، معقبًا: "ليس من المفترض طيلة الوفت أن تتم مراقبة الموبايلات وإنما يجب خلق لغة حوار".

وأوضحت أنه إذا رأى الأطفال شيء غريب ولديهم تساؤلات فيها يجب أن يتم إعطاء مساحة لهم في السؤال حول هذه المعلومة، ومن ثم معرفتها والحكم عليها إذاكانت معلومة صحيحة أم لا.