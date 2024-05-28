هند البنا لـ "الشاهد": الجيل الحالى أكثر حظا من حيث المعرفة

قالت الدكتورة هند البنا، استشاري الصحة النفسية، إن الجيل الحالي يعتبر أكثر حظًا في الحصول على المعلومات والمعرفة وامتلاك الأفكار، وبالتالي يمكن الاستفادة منه.

وأضافت الدكتورة هند البنا، خلال لقاءها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه يمكن الاستفادة من أفكار هذا الجيل من خلال مناقشته وإعطاءهم مساحة من إبداء الرأي وتشجيعهم على إبداء آرائهم ونقاشهم، وبذلك يمكن الاستفادة منهم، معقبة: "في فترة المقاطعة هم من كانوا يخبروني بنوعية المنتج الذي يجب مقاطعته".

وشددت على ضرورة عدم التقليل من أفكارهم حتى لو بدت أفكارهم سطحية وساذجة أو ليس لها قيمة، وذلك حتى يتم تربية جيل قوي قادر على حمل بلاده في المستقبل.