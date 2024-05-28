الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عزت إبراهيم: رد فعل الولايات المتحدة كان مخيبًا بعد قصف خيام رفح

الكاتب الصحفي عزت
الكاتب الصحفي عزت إبراهيم

أكد الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، أن ما حدث بشأن استشهاد جندي مصري على معبر رفح الحدودي يجب أن يكون تحذيرًا للجميع، مشددًا على أهمية تجنب الاقتراب من الحدود المصرية، ومشيرًا إلى أن هذا الوقت يتطلب تفكيرًا عقلانيًا وحسابات دقيقة لتجنب الانزلاق إلى مرحلة صعبة.

وأضاف إبراهيم، خلال حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي: "إسرائيل يجب أن تعيد النظر في تصرفاتها، ولا يمكن أن نقبل بمثل هذه المجازر والاعتداءات على العزل والمدنيين، كما أن رد فعل الولايات المتحدة كان مخيبًا، ويجب أن يكون هناك تحرك دولي للتصدي لهذه الأعمال العدائية".

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