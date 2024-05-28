الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السلطات الصينية: فقد 5 أشخاص جراء انهيار جزئى لمبنى بمقاطعة آنهوى

انهيار مبنى بمقاطعة
انهيار مبنى بمقاطعة آنهوى الصينية

أكدت السلطات المحلية الصينية فقد 5 أشخاص جراء انهيار مبنى سكني جزئيًا بعد ظهر الإثنين بمدينة تونجلينج في مقاطعة آنهوي شرقي البلاد.

وذكرت حكومة ناحية جياوتشيو - وفقًا لوكالة الأنباء الصينية - أنه إنهار أحد جوانب المبنى المكون من خمسة طوابق، الواقع ببلدة داتونج.

وأوضحت الحكومة الصينية، أن التحقيق الأولي يشير إلى أن 5 أشخاص ما يزالون في عداد المفقودين، في حين جرى إجلاء أفراد آخرين كانوا داخل المبنى أثناء الحادث، بسلام، ولا تزال أعمال البحث والإنقاذ مستمرة.

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