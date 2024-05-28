الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز

هانى لبيب: قرار الحرب قد يكون سهلا لكنه مدمر للدول (فيديو)

الكاتب الصحفي هاني
الكاتب الصحفي هاني لبيب

ألقى الكاتب الصحفي هاني لبيب، الضوء على الأحداث الراهنة في المنطقة، معربًا عن تعازيه لأسرة الجندي المصري الذي استشهد على معبر، معتبرًا إياه شهيدًا دافعًا عن شرفه وبلده.

ودعا لبيب، خلال حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي، إلى عدم استباق الأحداث في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الأمور تحتاج إلى حكمة وتأني في التعامل، وأكد أن المنطقة ملتهبة حاليًا، والصراع الحالي قد يكون أكثر تعقيدًا مما شهدناه من قبل.

وأشار إلى أن قرار الحرب قد يكون سهلًا، ولكنه مدمر للدول، مؤكدًا أنه يجب تجنب الانجراف وراء العواطف المتشددة، موضحًا أن الضغوط الأمريكية على الجانب الإسرائيلي مجرد كلام لا يترجم على أرض الواقع، حيث لم يحدث أي تغيير في مجرى الأحداث.

واختتم بالتحذير من أن ما فعله نتنياهو لم يفعله إرئيل شارون، وأن الشعب الفلسطيني على وشك الانفجار.

هاني لبيب الجندي المصري معبر قصواء الخلالي في المساء مع قصواء نتنياهو شارون

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