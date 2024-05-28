الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل نقابة الصحفيين: مجزرة رفح كانت ردا مباشرا من إسرائيل على "العدل الدولية" (فيديو)

مجزرة رفح
مجزرة رفح

أكد محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، أن مجزرة رفح التي شهدها قطاع غزة هي رد مباشر من إسرائيل على قرار محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن هذه المجزرة تأتي في إطار سلسلة من المجازر التي قامت بها إسرائيل خلال الأشهر الماضية، ومؤكدًا أن هذا النهج يتجاوز حدود القانون الدولي ويهدد الاستقرار في المنطقة.

وأضاف عبد الحفيظ، خلال حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي: "حكومة نتنياهو تسعى لإظهار أنها فوق الشرعية الدولية وتتجاوز القرارات الدولية، وهذا يشكل تحديًا للمجتمع الدولي".

وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية، أشار إلى أن الولايات المتحدة تتعامل مع إسرائيل بمنطق المصالح، لكنه أكد أن الدول الأوروبية بدأت تعترف بالدولة الفلسطينية، مما يعكس تغيرًا في السياسة الدولية تجاه القضية الفلسطينية.

وفي الختام، أشار إلى أن التوتر المتصاعد على الجبهة المصرية يضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موقف حرج أمام المجتمع الإسرائيلي، حيث يواجه تحديات داخلية وخارجية تهدد استقرار الإقليم.

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