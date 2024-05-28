الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد جريمة "سفاح التجمع".. رئيس اتصالات النواب يحذر من تهديدات التكنولوجيا (فيديو)

النائب أحمد بدوي
النائب أحمد بدوي

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهمية التوعية بمخاطر الجانب الإلكتروني والتكنولوجي في ظل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن جريمة سفاح التجمع الأخيرة، التي هزت الرأي العام، كانت مرتبطة بالجانب الإلكتروني والتكنولوجي.

وأكد بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي، أن لجنة الاتصالات عقدت اجتماعًا اليوم مع مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم التأكيد على دور التوعية وضرورتها لتجنب الجوانب السلبية للتكنولوجيا عبر وسائل التواصل.

وأضاف أن الاستخدامات السلبية للسوشيال ميديا تفوقت على الإيجابية، مشيرًا إلى أن هناك تطبيقات كثيرة تشكل فخًا للمستخدمين والأهالي، وحذر من الروابط المجهولة التي تطلب الدخول عليها، مؤكدًا أنها قد تؤدي إلى تهكير الملف الشخصي.

وأكد النائب أحمد بدوي أن ضحايا سفاح التجمع تم استدراجهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على أهمية توعية الجمهور بمخاطر الجانب الإلكتروني والتكنولوجي.

النائب أحمد بدوي لجنة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات مجلس النواب جريمة سفاح التجمع سفاح التجمع الإعلامية قصواء الخلالى في المساء مع قصواء

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