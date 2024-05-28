الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذة اقتصاد: ملايين المصريين يحتاجون إلى دخول عالم الذكاء الاصطناعى (فيديو)

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد، على أهمية تطوير قدرات المصريين في مجال الذكاء الاصطناعي ومواكبة التطورات التكنولوجية، موضحة أن هناك جهودًا كبيرة من مجلس الوزراء لتشجيع دور القطاع الخاص في عمليات التنمية.

وأشارت "الحماقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي، إلى أن زيارة رئيس الوزراء للشركات العملاقة تسهم في جذب استثمارات أخرى، مؤكدة أن الشركات الكبيرة قادرة على توفير حجم إنتاج ضخم وزيادة حجم العمالة.

وفي نفس السياق، أكدت على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتعثرة، حيث تسهم في تنمية القطاع الخاص وتضيف طاقات إنتاجية في وقت قليل، مشيرة إلى أن الشركات التكنولوجية تلعب دورًا حيويًا في إضاءة المنطقة وتطوير التطورات التكنولوجية.

وفي ختام حديثها، دعت الحكومة إلى الاهتمام بالمشروعات المتعثرة بالتوازي مع تشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، مؤكدة أن وتيرة العمل في الحوار الوطني يجب أن تكون متسقة مع التحديات التي تواجه مصر.

الدكتورة يمن الحماقي الاقتصاد الذكاء الاصطناعي القطاع الخاص مجلس الوزراء رئيس الوزراء استثمارات حجم العمالة المشروعات الصغيرة الشركات التكنولوجية

الأكثر قراءة

عاجل.. إعلام عبرى: حدث صعب وقعت به قواتنا.. وفقدنا الاتصال

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت لحم بالضفة الغربية

1000 جنيه شهريًا للفرد.. الحكومة تدرس تحويل الدعم التمويني إلى نقدي

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلي تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

إبراهيم عبدالفتاح

أبن القمر

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

صور

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت فى قصر عابدين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تدعو لاتفاق بشأن المحتجزين لإنهاء حرب غزة

"محرقة الخيام".. انتفاضة عربية ودولية ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

ماكرون يعرب عن غضبه من غارات إسرائيل على مخيم النازحين برفح