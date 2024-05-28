أستاذة اقتصاد: ملايين المصريين يحتاجون إلى دخول عالم الذكاء الاصطناعى (فيديو)

أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد، على أهمية تطوير قدرات المصريين في مجال الذكاء الاصطناعي ومواكبة التطورات التكنولوجية، موضحة أن هناك جهودًا كبيرة من مجلس الوزراء لتشجيع دور القطاع الخاص في عمليات التنمية.

وأشارت "الحماقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي، إلى أن زيارة رئيس الوزراء للشركات العملاقة تسهم في جذب استثمارات أخرى، مؤكدة أن الشركات الكبيرة قادرة على توفير حجم إنتاج ضخم وزيادة حجم العمالة.

وفي نفس السياق، أكدت على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتعثرة، حيث تسهم في تنمية القطاع الخاص وتضيف طاقات إنتاجية في وقت قليل، مشيرة إلى أن الشركات التكنولوجية تلعب دورًا حيويًا في إضاءة المنطقة وتطوير التطورات التكنولوجية.

وفي ختام حديثها، دعت الحكومة إلى الاهتمام بالمشروعات المتعثرة بالتوازي مع تشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، مؤكدة أن وتيرة العمل في الحوار الوطني يجب أن تكون متسقة مع التحديات التي تواجه مصر.