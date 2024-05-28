الثلاثاء 28 مايو 2024
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المستشار محمود فوزى: الحوار الوطنى يرفع أكثر من 90 توصية اقتصادية لرئيس الجمهورية (فيديو)

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

أعلن المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن عودة اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني السبت المقبل، موضحًا أنه سيتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة عدد من الملفات، بما في ذلك قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية.

وأكد فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي، أن الحوار الوطني وضع لنفسه ضوابط داخلية وذاتية، مشيرًا إلى أهمية عدم الحديث عن السياسة الخارجية وملفات الأمن القومي إلا من مصادرها، ومع ذلك، عندما تحدث تغيرات في الإقليم، يجب أن يكون هناك تفاعل.

وأكد "فوزي" أن ما يحدث على حدود مصر يمثل أمرًا مهمًا وله ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي، كما يجب مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي في الظروف الحالية، وعلى الرغم من وجود اختلافات محدودة حول قضايا الأمن القومي، إلا أن هناك إجماعًا على أن الأمن القومي المصري خط أحمر.

واختتم المستشار محمود فوزي بالإشارة إلى أن الحوار الوطني يعد منصة نابضة بالحياة، حيث يتم الاستعانة به من قبل الحكومة لمناقشة التفاصيل الاقتصادية، وأعرب عن ترحيبه بهذا الأمر، مؤكدًا أنهم رفعوا أكثر من 90 توصية اقتصادية لرئيس الجمهورية.

المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطنى الإعلامية قصواء الخلالى في المساء مع قصواء السياسة الخارجية

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