بينها مناقشة رواية "هذا الغضب ليس موجهًا إليك".. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

مناقشة رواية "هذا الغضب ليس موجهًا إليك" للكاتب أحمد فؤاد الدين، إحدى أمسيات اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 والتي تحتشد بالعديد من الفعاليات نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

مناقشة رواية هذا الغضب ليس موجهًا إليك

ففي السابعة مساء، تستضيف مكتبة ديوان سينما راديو بوسط القاهرة، صالون المرايا الأدبي، ومناقشة لرواية "هذا الغضب ليس موجهًا إليك" للكاتب أحمد فؤاد الدين، ويشارك في المناقشة كل من: الروائية والناقدة دكتورة لنا عبد الرحمن، والروائية آيه طنطاوي.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد في الخامسة مساء، بالمركز الدولي للكتاب، بمقره الكائن خلف دار القضاء العالي بوسط القاهرة، حفل اطلاق ومناقشة المجموعة القصصية والصادرة عن سلسلة كتابات جديدة، والتابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب، تحت عنوان “عندما قصت شعرها”، للكاتبة الشابة صفا عزت صيام، ويناقش المجموعة الكاتب الروائي فتحي سليمان.

ومجموعة “عندما قصت شعرها”، هي العمل الإبداعي السردي الثاني لصفا سليمان، حيث سبق وصدر لها رواية بعنوان “بريد الشمس”، عن دار إنسان للنشر في العام 2022.

وفي السادسة والنصف مساء، يعرض بنادي سينما مؤسسة نظر للفنون، الفيلم الروائي الإيراني الطويل “نادر وسمين”، إنتاج 2011. من تأليف وإخراج أصغر فرهادي وبطولة ليلى حاتمي وبيمان المعادي وشهاب حسيني وساره بيات وسارينا فرهادي. الفيلم حصل على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية، وجائزة دب برلين الذهبى.

المجموعة القصصية شنكيباي بمختبر سرديات الإسكندرية

وضمن أجندة الدستور الثقافية اليوم أيضا، تعقد بمختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية فى السادسة مساءً بتوقيت مصر ندوة بالحضور الفعلي وأيضًا أونلاين عبر تطبيق ويبكس؛ بقاعة الأوديتريوم، لمناقشة المجموعة القصصية "شنكيباي" للكاتب الإرتيري محجوب حامد آدم.

ويناقشها كل من النقاد: حواء محمود من ليبيا - شيرين هلال من القاهرة - وحيد مهدي من الإسكندرية. ويدير اللقاء الكاتب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

حفلات مهرجان الطبول الدولي

وفي أجندة الدستور الثقافية اليوم أيضا، وفي إطار فعاليات وعروض مهرجان الطبول الدولي والفنون التراثية، والتي تبدأ جميعها العروض في التاسعة مساء، يستقبل بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب والتابع لمكتبة الإسكندرية، حفل تشارك فيه فرق: فرقة كيان ماريونيت ومعرض ورش للعرائس فضلا عن معرض العرائس التراثية بوليفيا وعرض لفرقة جنود السودان أشولي، وفرقة بيب باند من مصر.

وضمن عروض المهرجان أيضا، يشهد سور القاهرة الشمالي في التاسعة مساء، عرض للسيرك القومي، فرقة إيقاعات الأنفوشي، جامعة عين شمس، وفرقة الفالوجا الفلسطينية.

أما ساحة الهناجر فتشهد عرض لفرق: القلوب البيضاء، وسمعنا طبلتك من مصر، ومن فلسطيم مشاركة لفرقة كنعان.

كما يحتضن قصر الأمير طاز معرض الأقنعة تقدمه فرقة من كوريا الجنوبية، وفرقة نياكوزان من جنوب السودان، والفرقة القومية للموسيقي والآلات الشعبية من مصر.

ألحان وألوان يجمع 60 عملا تشكيليا بقاعة زياد بكير

وفي أجندة الدستور الثقافية، وتحت عنوان "ألحان وألوان"، تستضيف قاعة زياد بكير بدار الأوبرا بأرض الجزيرة، في السابعة مساء، معرض ملتقى عيون الدولي العاشر للفنون التشكيلية.

يضم المعرض 60 عملًا في مختلف مجالات الفنون التشكيلية منها الرسم - التصوير - النحت - الخزف - الأشغال الفنية اليدوية وغيرها والتى أبدعها نخبة من الفنانين ما بين متخصصين ودارسين وهواة موهوبين وأصحاب التنمية الفنية الذاتية من مصر وخارجها.

يأتى اسم المعرض “ألحان وألوان” كنتاج لإبداعات الفنانين وقدرتهم على استخدام أدواتهم الفنية والتى تضم تشكيلات لونية تتناغم بين وحدات العمل الفني.

ودرجات اتزان التكوين لتصل بالمفردات والمفاهيم إلى تحقيق رؤية بصرية تمثل لحن فني يسعى إليه المبدع والمشاهد ويغرس مبادئ التذوق الفني للسمو بالروح.