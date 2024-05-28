كندا تدعو لوقف إطلاق النار فورا فى غزة

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، أمس الإثنين، إن كندا تشعر "بالفزع" بعد الهجمات الإسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة، التي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا بين النازحين.

وأضافت جولي على منصة إكس، "لا تدعم كندا عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، لا بد أن ينتهي هذا المستوى من المعاناة الإنسانية".

ودعت وزيرة خارجية كندا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

يُذكر أن 45 مواطنًا استُشهدوا وأصيب العشرات، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أول أمس، بعد قصفها مخيمًا للنازحين شمال غرب رفح .

ويقع المخيم ضمن مناطق حددتها قوات الاحتلال مسبقًا على أنها آمنة، ودعت النازحين إلى التوجه إليها، ولم يصدر أي بيانات أو تحذيرات للنازحين وسكان المنطقة لإخلائها.